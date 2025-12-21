Sí Es Obligatorio Trabajar el 25 de Diciembre y 1 de Enero: ¿Quiénes Deben Laborar Según la Ley?

Están por llegar las fiestas de fin de año y para todas las personas que creen que es obligatorio descansar el 25 de diciembre 2025 y el 1 de enero 2026, por ser días festivos oficiales, acá te decimos quiénes sí deben trabajar una o las dos fechas feriadas en México, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Debido a la importancia que tienen estas fechas de fin de año para millones de personas, en una nota ya te dijimos cómo se celebra la Navidad y los horarios en que va a operar el Metro CDMX el 25 de diciembre y el 1 de enero, pues se acortará el servicio por ser días feriados y de descanso oficial.

¿El 25 de diciembre y el 1 de enero son días festivos y de descanso obligatorio?

Aunque el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo si cuenta ambas fechas cómo días inhábiles oficiales, no todos los trabajadores van a gozar del festivo oficial, esto porque deberán presentarse a trabajar.

La realidad es que millones de personas sí van a descansar el 25 de diciembre, día en que se celebra la Navidad y el 1 de enero, fecha en que se festeja el Año Nuevo, ya sea porque pidieron vacaciones o sus patrones les otorgaron los dos días de descanso por ley.

¿Para quiénes es obligatorio trabajar el 25 de diciembre y el 1 de enero?

De acuerdo con lo establecido en la ley, los trabajadores que no van a descansar y están obligados a laborar en Navidad y Año Nuevo son todos aquellos a los que su patrón le pida trabajar en una o ambas fechas, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

En primera instancia los trabajadores y los patrones deberán determinar el número de personas que deban prestar sus servicios en los días festivos.

Los trabajadores quedarán obligados a prestar sus servicios, pero tienen derecho a que se les pague un salario triple, su sueldo diario normal más el doble, pues así lo establece la LFT.

Ahora que ya se sabe que para muchos trabajadores sí es obligatorio trabajar el 25 de diciembre y el 1 de enero, la única condición que se debe cumplir es que cumpla con el pago triple por el día festivo laborado en México.

