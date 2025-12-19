Vales de Despensa y Mercomuna: ¿Dónde Hay Descuento para Comprar la Cena de Fin de Año 2025?

Nadie quiere perderse de las fiestas decembrinas y para todas las personas que ya recibieron su tarjeta de vales de despensa de Broxel y Mercomuna y aún no saben en qué comercios los aceptan, acá te decimos dónde hay descuento para comprar las cosas de la cena de Fin de Año del próximo 31 de diciembre 2025.

Apenas el pasado 9 de diciembre se realizó la más reciente entrega de vales de Mercomuna 2025, donde además se confirmó un aumento en el monto que recibirá cada beneficiario en 2026. Ya con la tarjeta en tus manos, en una nota ya te dijimos dónde se pueden cambiar dichos vales de despensa por dinero en efectivo.

¿Dónde hay descuento con Vales Broxel y de Mercomuna para la cena de fin de año 2025?

Todas las personas que ya tengan en sus manos su tarjeta, ya sea de TENGO! de Broxel o del programa Mercomuna en CDMX, en las tiendas SUPERISSSTE de todo el país se aplica un 10 por ciento de descuento para quienes paguen con vales de despensa.

Con este beneficio, las personas que paguen con sus vales Mercomuna o Broxel van a poder comprar la comida para la cena de Fin de Año, aunque el descuento también aplica para adquirir artículos de higiene, hogar y todo lo demás que se venda en el SUPERISSSTE.

¿Dónde aceptan los Vales Mercomuna 2025?

Los vales de despensa del programa Mercomuna 2025 son aceptados en comercios de las 16 alcaldías de la CDMX. Si deseas conocer la lista de establecimientos en donde se pueden canjear por demarcación, acá te dejamos el link.

Es importante aclarar que los vales Broxel son para trabajadores del Gobierno de México y los de Mercomuna para personas de 18 a 54 años de edad que habiten en la Ciudad de México (CDMX). La tarjeta de despensa del programa social otorga entre mil y 2 mil pesos por beneficiario en cada dispersión. Para el 2026 será de 3 mil pesos.

