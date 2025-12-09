Entrega de Vales Mercomuna Hoy 9 de Diciembre 2025: Horarios, Sede y Cuánto Dan de Apoyo en CDMX

Hoy, martes 9 de diciembre de 2025, se realizará una nueva entrega de Vales Mercomuna CDMX y para que tengas toda la información sobre la distribución, acá te decimos los horarios, la sede y cuánto darán de apoyo económico.

Luego de que el pasado sábado 6 de diciembre se realizara el reparto de cupones a los beneficiarios del programa que hicieron su registro en octubre 2025, este día habrá una nueva entrega de vales para que personas de 19 a 56 años de edad puedan adquirir productos en mercados y comercios locales.

La inscripción al programa social de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México (SAPCI) se realiza a través de la estrategia Casa x Casa, en la que los servidores de la nación acuden a los domicilios de las familias en CDMX para que se registren y puedan obtener los vales de despensa.

¿A qué hora inicia la entrega de Vales Mercomuna hoy?

La distribución de los cupones se realizará este martes 9 de diciembre de 2025 en una ceremonia en la que estará presente la jefa de gobierno de CDMX, Clara Brugada, y se hará en en dos diferentes horarios:

9 de la mañana

2 de la tarde

El horario de la entrega de los Vales Mercomuna 2025 en CDMX se asignó de forma personalizada a cada beneficiario, por lo que es importante que acudas en el que se te indica en tu invitación, pues de lo contrario no te podrán dar tu apoyo.

¿Dónde es la entrega de los Vales Mercomuna CDMX?

La sede en la que se realizará la distribución de los vales de despensa este martes 9 de diciembre es en Ciudad Deportiva, que está ubicada en Viaducto Río de la Piedad 108 en la colonia Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

La entrada al evento será por la Puerta 6 de Ciudad Deportiva y es solo con invitación. Se recomienda llevar sombrilla o sombrero, además de zapato cómodo.

¿Cuánto dan de Vales Mercomuna 2025?

El programa social de Vales Mercomuna 2025 tiene como meta fortalecer la economía de las familias que habitan en la Ciudad de México mediante la entrega de cupones de despensa con un valor de dos mil pesos.

Los Vales Mercomuna fungen como moneda local y son equivalentes a 100 o 50 pesos. De esta manera, se entregará a los beneficiarios dos fajillas de cupones, cada una por mil pesos. De modo que cada una contiene 9 vales de 100 pesos y dos vales de 50 pesos.

Estos vales se pueden canjear en tiendas de abarrotes, pollerías, carnicerias, verdulerias, así como locales en mercados públicos de la CDMX, aquí te decimos cómo consultar dónde puedes cambiar tus cupones.

