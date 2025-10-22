¿Tienes Vales Mercomuna? Aquí Puedes Canjearlos en 2025: Dirección y Horario de Atención Módulos
Selene Alonzo Romero
En CDMX, personas de 19 a 56 años se pueden registrar a este programa que entrega cupones a familias para su abasto
En Ciudad de México, los Vales Mercomuna son un apoyo económico para personas de 19 a 56 años, que permite adquirir productos en mercados y comercios locales. Si eres locatario y recibes estos cupones, en N+ te indicamos dónde están los centros de canje de los Vales Mercomuna en las distintas alcaldías y cuáles son los horarios de atención.
Durante octubre de 2025, personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) afilia a nuevos beneficiarios a través de la estrategia "Casa por Casa". De modo que se visitan colonias en situación de vulnerabilidad para determinar quiénes recibirán el apoyo.
Los Vales Mercomuna tienen impresa la denominación y fungen como moneda local. Estos pueden ser equivalentes a 100 o 50 pesos.
¿Quiénes pueden cambiar los Vales Mercomuna en el Centro de Canje?
Comerciantes y locatarios que reciben en sus establecimientos los Vales Mercomuna son quienes pueden acudir a estos Centros de Canje en las 16 alcadías, para obtener recursos económicos a cambio de los cupones.
¿Dónde Están los Centros de Canje de Vales Mercomuna 2025?
Si eres comerciante y en tu negocio recibes los Vales Mercomuna, te damos a conocer dónde se ubican los Centros de Canje.
Las 16 alcaldías de Ciudad de México tienen disponibles Centros de Canje, algunos a cargo de SAPCI y otras de Finabien.
Cada uno de los módulos cuenta con su propio horario de atención. Por lo que antes de entregar los cupones, hay que considerar lo siguiente:
Previamente los comerciantes deben haberse registrado en los Términos y Condiciones de los Vales Mercomuna para comerciantes.
Los vales se entregan en orden de denominación para agilizar el proceso. Una vez canjeados pierden valor.
Dirección y Horario de Centros de Canje de Vales Mercomuna 2025
A continuación se detallan las direcciones y horarios de atención de cada uno de los Centros de Canje donde reciben los cupones entregados por ciudadanos. Una vez que estos son llevados a estos módulos, pierden valor.
Álvaro Obregón
Casa de Gobierno
- Horario: L a V de 10am a 4pm
- Dirección: Frontera 56, col Tizapán San Ángel, c.P. 01090,
Pilares Toltecas
- Horario: L a V de 10am a 4pm
- Dirección: Escuadrón 201 11, sede delegacional, Toltecas, C.P. 01150
Pilares Santa Lucia
- Horario: L a V de 10am a 4pm
- Dirección: av Santa Lucia 281, Colinas del Sur, c.P. 01430
Azcapotzalco
Pilares Pro-Hogar
- Horario: L a V de 10am a 4pm
- Dirección: C.17 194, Pro Hogar, Azcapotzalco, 02600
Pilares Virgilio Caballero
- Horario: L a V de 10am a 4pm
- Dirección: Parque Electricistas, Azcapotzalco, 02060
Unidad habitacional francisco I. Madero
- Horario: L a V de 9am a 6pm
- Dirección: Aquiles Serdán #super mz 2 int. Locales 4 y 5, col. UH Francisco I Madero, c.P. 02430
Benito Juárez
Oficinas de Casa de Gobierno Benito Juárez
- Horario: L a V de 10am a 4pm
- Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas #695 piso 2, col. Narvarte Oriente, C.P. 03020.
Pilares Carlos Monsiváis
- Horario: L a V de 10am a 4pm
- Dirección: Bajopuente de Emiliano Zapata 7a, entre Antillas y Calzada de Tlalpan, col Portales.
Centro Urbano Presidente Alemán
- Horario: L a V de 8am a 5pm
- Dirección: Adolfo Prieto Letra j locales 81 y 82 #s/n, col. Del Valle, c.P. 03100
World Trade Center (WTC)
- Horario: L a V de 8 am a 7pm
- Dirección: Montecito Sky Lobby #38 int. Lc-02-02-21, col. Nápoles, c.P. 03810
Coyoacán
Módulo de Participación Ciudadana coy-68
- Horario: L a V de 10am a 4pm
- Calle San Hermilo esquina San Matías col. Santa Úrsula
Pilares Francisco J. Mujica
- Horario: L a V de 10am a 4pm
- Dirección: Bajopuente de Emiliano Zapata 7a, entre Antillas y Calzada de Tlalpan, col Portales.
Colonia Héroes de Churubusco
- Horario: L a V de 8am a 4pm
- Dirección: Escorpio #5-b, col. Prado Churubusco, c.P. 04230
Pedregal de Santo Domingo
- Horario: L a V de 9 am a 3:30pm
- Dirección: Papalotl esquina Escuinapa, Centro Social #s/n, col. Pedregal de Santo Domingo
Taxqueña
- Horario: L a V de 9am a 4pm
- Dirección: Canal de Miramontes (Taxqueña) #1785, col. Churubusco Country Club, c.P. 04210
Rectoria C.U.
- Horario: L a V de 9am a 3:15pm
- Dirección: Circuito Escolar y Circuito bicipuma (c.U.) #local 05, col. Universidad Nacional Autónoma de México, c.P. 04510
Cuajimalpa De Morelos
Pilares Benito Juarez
- Horario- L a V 10Am A 4Pm
- Dirección: Andador Chamixto #3 Loma Del Padre, Cuajimalpa De Morelos
Módulo De Participación Ciudadana
- Horario: L a V De 10Am a 4Pm
- Dirección: Lazaro Cardenas Esquina Cruz Manca, San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa De
- Morelos
Pilares El Contadero
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: Av, 16 De Septiembre S/N El Contadero, Cuajimalpa De Morelos
Cuauhtemoc
Izazaga 38
- Horario: L a V 10 Am A 5:45Pm
- Dirección: José Maria Izazaga (Plaza Izazaga) #38 Int. Piso 1 Local 111 Y 112, Col. Centro, C.P. 06080
Izazaga 89
- Horario: L a V De 10 Am A 5:45Pm
- Dirección José María Izazaga (Plaza Izazaga 89) #89 Int. Piso 1 Local 131 Y 132, Col. Centro, C.P. 06080
Izazaga 151
- Horario: L a V De 10 Am A 5:45Pm
- Dirección: José Maria Izazaga (Plaza Izazaga 151) #151 Int. Piso 3 Local 335, Col. Centro, C.P. 06090
Flamencos
- Horario: L a V De 10Am A 5:45Pm
- Dirección: Callejón Flamencos (Plaza Flamencos) #9 Int. Piso 6 Local 633 A, Col. Centro, C.P. 06080
DIF
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección Av. P. De La Reforma 705, Peralvillo, Morelos, Cuauhtémoc, 06220
Módulo Social
- Sapci - Horario: Días Hábiles De 10Am A 4Pm
- Eje Central S/N, Del. Cuauhtémoc, Col. Doctores, 06720 Ciudad De México
Siglo XXI
- Horario: L a V De 9Am A 3Pm
- Dirección: Avenida Cuauhtémoc (Centro Médico Nacional Siglo Xxi) #330, Col. Doctores, C.P. 06720
Buenavista
- Horario: L a V De 8Am A 6Pm
- Dirección: Interior Delegación Cuauhtémoc Ala Poniente #S/N, Col. Buenavista, C.P. 06350
Guadalquivir
- Horario: L a V De 8Am A 7:30Pm
- Dirección: Río Guadalquivir #109-5, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500
Gómez Farias
- Horario: L a V De 9Am A 6Pm
- Dirección Gómez Farias #50, Col. San Rafael, C.P. 06470
Lázaro Cárdenas
- Horario: L a V De 9Am A 3:45Pm
- Dirección: Tacuba #1, Col. Centro (Área 1), C.P. 06000
Pilares Mariano Abasolo
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: C. Guerrero 222, Buenavista, Cuauhtémoc, 06350 Buenavista, Cdmx
Gustavo A. Madero
Modulo De Participación Ciudadana
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección Avenida Eduardo Molina S/N
Modulo De Participación Ciudadana
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Victoria Oriente Y Norte 82 B
Col. Cuchilla Del Tesoro
- Horario: L a V De 8Am A 6Pm
- Dirección: Calle 602 #S/N, Col. Unidad Hab. Ctm Aragon, C.P. 07990
Col. Guadalupe Proletaria
- Horario: L a V De 9Am A 3:30Pm
- Dirección: Calle 7 Y Av. Del Rosal #S/N, Col. Guadalupe Proletaria, C.P. 07670
Col. Lindavista
- Horario: L a V De 9Am A 7Pm
- Dirección: Av. IPN #1697-B, Col. Lindavista, C.P. 07300
Col. Ampliación Casas Alemán
- Horario: L a V De 9Am A 6Pm
- Dirección: Puerto Papantla Esq. Puerto Mazatlán #S/N, Col. Casas Alemán, C.P. 07580
Villas De Aragón
- Horario: L a V De 9Am A 3Pm
- Dirección: Av. 418 #S/N, Col. San Juan De Aragón 6A. Sección, C.P. 07918
Cuautepec El Alto
- Horario: L a V 9Am A 4Pm
- Dirección Plaza Hidalgo #S/N, Col. Cuautepec El Alto, C.P. 07100
San Juan De Aragón
- Horario: L a V De 8Am A 5Pm
- Dirección: Av. 517 Y 521 Secc. 1 #S/N, Col. San Juan De Aragón, C.P. 07969
Villa Gustavo A Madero
- Horario: L a V De 8Am A 5:45Pm
- Dirección: V. Villada Y 5 De Febrero Edif. Deleg. Gustavo A. Madero. #S/N, Col. Gustavo A Madero, C.P. 07000
Iztacalco
Módulo De Seguridad Y Participación Ciudadana
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: Corteza 259 Uh Infonavit Iztacalco
Pilares Santa Anita
- Horario:L a V De 10 Am A 4Pm
- Dirección: H.Congreso De La Unión, Santa Anita, Iztacalco, 08300 Ciudad De México, Cdmx
Col. Agricola Oriental
- Horario: L a V De 9Am A 4Pm
- Dirección: Av Sur 8 S/N Y Ote. 241 Planta Baja #S/N, Col. Agricola Oriental, C.P. 08500
Iztapalapa
Utopia Ixtapalcalli (Cultural)
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: Cuauhtémoc 55, San Pablo, Iztapalapa, 09000 Ciudad De México, Cdmx
Utopia La Cascada
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: San Lorenzo Xicotencatl
Utopia Estrella
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: Av. San Lorenzo 312, San Juan Xalpa, Iztapalapa, 09850 Ciudad De México, Cdmx
Utopia Atzintli
- Horario: L a V De 10 Am A 4Pm
- Dirección: Av. Ermita Iztapalapa S/N Col. Xalpa, Iztapalapa
Utopia Vaso Regulador
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección Av. Manuel Cañas Esquina Villa General Roca, Col Desarrollo Urbano Quetzalcoatl
Culhuacán
- Horario: L a V De 9Am A 3:15Pm
- Dirección: Plaza Cuauhtemoc #1, Col. Culhuacan Pueblo, C.P. 09800
Iztapalapa
- Horario: L a V De 9Am A 4Pm
- Dirección: Av. Tlahuac Esq. Av. Jose C. Orozco #1745, Col. San Antonio, C.P. 99000
San Lorenzo Tezonco
- Horario: L a V De 9Am A 3Pm
- Dirección: Plaza Juárez Esq. Aldama #S/N, Col. San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790
Unidad Habitacional Ejercito De Oriente
- Horario: L a V De 9Am A 3Pm
- Dirección: Brigada Carbajal 1A Secc.U Hab #Mz 27 Lt 3, Col. Ejército De Oriente, C.P. 09239
Unidad Vicente Guerrero
- Horario: L a V De 9Am A 6Pm
- Dirección: Calle 4 De Felipe Sánchez #Super Mz 3, Col. Unidad Vicente Guerrero, C.P. 09200
San Miguel Teotongo
- Horario: L a V De 9Am A 4:30Pm
- Dirección: Jacaranda Secc. Jardines #Predio 33, Col. San Miguel Teotongo, C.P. 09630
Centro Telecomm I
- Horario: L a V De 8Am A 6Pm
- Dirección: Av De Las Telecomunicaciones #S/N, Col. Leyes De Reforma 2Da Sección, C.P. 09310
Centro Telecomm II
- Horario: L a V De 9Am A 3Pm
- Dirección: Av. De Las Telecomunicaciones Centro Telecomm Ii #S/N, Col. Leyes De Reforma 2Da Sección, C.P. 09310
Alcaldía Iztapalapa
- Horario: L a V De 8Am A 3Pm
- Dirección: Ayuntamiento (A Un Costado Del Juzgado 25) #S/N, Col. Barrio San Lucas, C.P. 09000
Meyehualco
- Horario:L a V De 9Am A 4Pm
- Dirección: Avenida 4 (Santa Cruz Meyehualco) #58, Col. Santa Cruz Meyehualco, C.P. 09290
Magdalena Contreras
Pilares Huayatla
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: Guadalupe 5-27, Pueblo Nuevo Alto, La Magdalena Contreras, 10640
Pilares La Malinche
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: Durazno 6B, La Malinche, La Magdalena Contreras, 10010
Pilares Huayatla
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: Guadalupe 5-27, Pueblo Nuevo Alto, La Magdalena Contreras, 10640
Col. Magdalena Contreras
- Horario: L a V De 8Am A 7:30Pm
- Av. Álvaro Obregón #20, Col. Barranca Seca, C.P. 10580
Unidad Independencia
- Horario: L a V De 9Am A 4Pm
- Dirección: Zona Comercial Batán Sur #S/N Int. Local 20, Col. Unidad Independencia, C.P. 10100
Miguel Hidalgo
Pilares Pensil
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: Lago Trasimeno S/N Esq. Lago Erne Col. Reforma Pensil C.P. 11440.
Faro Cosmos
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: Calzada México Tacuba S/N. Col. Tlaxpana C.P. 11370.
Pilares Tacubaya
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección Calzada De Becerra No. 88-C. Col. Tacubaya C.P. 11870.
Col. Lomas De Chapultepec
- Horario: L a V De 9Am A 3Pm
- Dirección: Monte Altai Y Alpes #S/N, Col. Lomas De Chapultepec, C.P. 11000
Lomas De Sotelo
- Horario: L a V De 9 Am A 4Pm
- Ret 2 Av Ings Militares, C.C. Hermanos Serdán #30 Int. Local 13, Col. Lomas De Sotelo, C.P. 11200
Secretaria De La Defensa Nacional
- Horario: L a V De 9Am A 3Pm
- Av Industria Militar, Edif. Anexo Sria. Def. Nac. #S/N Int. 2Do Piso, Col. Lomas De Sotelo, C.P. 11200
Los Pinos
- Horario: L a V De 10Am A 5:45Pm
- Dirección: Molino Del Rey (Los Pinos) #1 Int. Puerta 01, Col. Bosque De Chapultepec I Secc., C.P. 11580
Milpa Alta
Pilares Xaltipac
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: Avenida 5 De Mayo Oriente 322 Pueblo San Antonio Tecomitl
Quinta Axayopa
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: Avenida Fabián Flores Poniente 52 Pueblo San Pablo Oztotepec
Milpa Alta
- Horario: L a V De 9Am A 3Pm
- Dirección: Av. Constitución Esq And. Sonora #S/N, Col. Villa Milpa Alta, C.P. 12000
San Lorenzo Tlacoyucan
- Horario: L a V De 9Am A 3Pm
- Dirección: Consulado, Biblioteca Prof. Otilio Montaño, Col.San Lorenzo Tlacoyucan , C.P. 12500
Tláhuac
Tlaltenco
- Horario: L a V De 9Am A 3Pm
- Dirección: Centenario, Esq. Independencia #S/N, Col. San Francisco Tlaltenco, C.P. 13400
Mixquic
- Horario: L a V De 9Am A 3Pm
- Dirección: Plaza Júarez, Coordinación Territorial #S/N, Col. Barrio Los Reyes San Andrés Mixquic, C.P. 13020
Santiago Zapotitlán
- Horario: L a V De 8Am A 5Pm
- Dirección: Plaza Juárez Esq. Independencia #S/N, Col. Santiago Zapotitlán, C.P. 13300
Tláhuac
- Horario: L a V De 8Am A 5Pm
- Dirección Centro Social De Barrio #S/N Int. Local 4, Col. Tlahuac, C.P. 13000
Tlalpan
Pilares Las Torres
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: Jesús Lecuona, Miguel Hidalgo 2Da Secc, Tlalpan, 14250 Ciudad De México, Cdmx
Pilares Topilejo
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: Independencia #12 San Miguel Topilejo C.P 14500
San Miguel Ajusco
- Horario: L a V De 8Am A 3Pm
- Dirección: Av Hidalgo Ote, Esq, Mariano Escobedo #S/N, Col. Pueblo San Miguel Ajusco, C.P. 14700
Villa Coapa
- Horario: L a V De 8Am A 3:30Pm
- Dirección: Av El Torreon #Super Mz 7 Int. Locales 6 Y 9, Col. Villa Coapa, C.P. 14390
Tlalpan Centro
- Horario: L a V De 9Am A 3Pm
- Dirección: Fco. I. Madero #5, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000
Venustiano Carranza
Utopia Venustiano Carranza
- Horario: L a V De 10Am A 4Pm
- Dirección: Calle Maxtla 21, El Arenal 2Da. Sección, Venustiano Carranza, C.P. 15680
Central Camionera Oriente
- Horario: L a V De 8Am A 5:45Pm
- Dirección: Calz. I. Zaragoza Int. Central Cam. Tapo #200, Col. Escuela De Tiro, C.P. 15380
Delegación Venustiano Carranza
- Horario: L a V De 8Am A 7:30Pm
- Dirección: Francisco Del Paso Y Troncoso Edif. B #S/N, Col. Jardin Balbuena, C.P. 15900
Col. Moctezuma
- Horario: L a V De 9Am A 3Pm
- Dirección: Oriente 164 Y Norte 25 #S/N, Col. Moctezuma 2A. Sección, C.P. 15530
San Lázaro
- Horario: L a V De 8:30Am A 3:30Pm
- Dirección: Emiliano Zapata (San Lázaro) #244, Col. 10 De Mayo, C.P. 15290
Xochimilco
Pilares Ahualapa
- Horario: L a V De 10 Am A 4Pm
- Dirección: Santa Cruz Acalpixca
Modulo De Participación Ciudadana
- Horario: L a V De 10 Am A 4Pm
- Dirección: Santiago Tepalcatlalpan
Xochimilco
- Horario: L a V De 8Am A 5:45Pm
- Dirección: Plaza Gladiola #161, Col. Barrio San Pedro, C.P. 16090
