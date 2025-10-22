Inicio Ciudad de México ¿Tienes Vales Mercomuna? Aquí Puedes Canjearlos en 2025: Dirección y Horario de Atención Módulos

En CDMX, personas de 19 a 56 años se pueden registrar a este programa que entrega cupones a familias para su abasto

Vales Mercomuna 2025

¿Eres comerciamte y no sabes donde cambiar los Vales Mercomuna por dinero? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.

En Ciudad de México, los Vales Mercomuna son un apoyo económico para personas de 19 a 56 años, que permite adquirir productos en mercados y comercios locales. Si eres locatario y recibes estos cupones, en N+ te indicamos dónde están los centros de canje de los Vales Mercomuna en las distintas alcaldías y cuáles son los horarios de atención. 

Durante octubre de 2025, personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) afilia a nuevos beneficiarios a través de la estrategia "Casa por Casa". De modo que se visitan colonias en situación de vulnerabilidad para determinar quiénes recibirán el apoyo. 

Si te interesa conocer más sobre los beneficios del Vale Mercomuna, lee ¿Dónde Hay Registro de Vales Mercomuna en Octubre 2025? Así Checas Disponibilidad en tu Alcaldía, aunque también te explicamos ¿Cuánto Dan de Vales Mercomuna en Registro de Octubre 2025? Monto de la Fajilla que Recibirás. 

Video: ¿En Qué Consiste el Programa Mercomuna? Claves Sobre el Apoyo con Vales en CDMX

Los Vales Mercomuna tienen impresa la denominación y fungen como moneda local. Estos pueden ser equivalentes a 100 o 50 pesos. 

¿Quiénes pueden cambiar los Vales Mercomuna en el Centro de Canje? 

Comerciantes y locatarios que reciben en sus establecimientos los Vales Mercomuna son quienes pueden acudir a estos Centros de Canje en las 16 alcadías, para obtener recursos económicos a cambio de los cupones. 

¿Dónde Están los Centros de Canje de Vales Mercomuna 2025? 

Si eres comerciante y en tu negocio recibes los Vales Mercomuna, te damos a conocer dónde se ubican los Centros de Canje.

Las 16 alcaldías de Ciudad de México tienen disponibles Centros de Canje, algunos a cargo de SAPCI y otras de Finabien. 

Cada uno de los módulos cuenta con su propio horario de atención. Por lo que antes de entregar los cupones, hay que considerar lo siguiente: 

Previamente los comerciantes deben haberse registrado en los Términos y Condiciones de los Vales Mercomuna para comerciantes. 

Los vales se entregan en orden de denominación para agilizar el proceso. Una vez canjeados pierden valor. 

Dirección y Horario de Centros de Canje de Vales Mercomuna 2025 

A continuación se detallan las direcciones y horarios de atención de cada uno de los Centros de Canje donde reciben los cupones entregados por ciudadanos. Una vez que estos son llevados a estos módulos, pierden valor. 

Conoce dónde puedes canjear los Vales Mercomuna si eres comerciante. Foto: Cuartoscuro. 

Álvaro Obregón

Casa de Gobierno

  • Horario: L a V de 10am a 4pm
  • Dirección: Frontera 56, col Tizapán San Ángel, c.P. 01090,

Pilares Toltecas

  • Horario: L a V de 10am a 4pm
  • Dirección: Escuadrón 201 11, sede delegacional, Toltecas, C.P. 01150

Pilares Santa Lucia

  • Horario: L a V de 10am a 4pm
  • Dirección: av Santa Lucia 281, Colinas del Sur, c.P. 01430

Azcapotzalco

Pilares Pro-Hogar

  • Horario: L a V de 10am a 4pm
  • Dirección: C.17 194, Pro Hogar, Azcapotzalco, 02600

Pilares Virgilio Caballero

  • Horario: L a V de 10am a 4pm
  • Dirección: Parque Electricistas, Azcapotzalco, 02060

Unidad habitacional francisco I. Madero

  • Horario: L a V de 9am a 6pm
  • Dirección: Aquiles Serdán #super mz 2 int. Locales 4 y 5, col. UH Francisco I Madero, c.P. 02430

Benito Juárez

Oficinas de Casa de Gobierno Benito Juárez

  • Horario: L a V de 10am a 4pm
  • Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas #695 piso 2, col. Narvarte Oriente, C.P. 03020. 

Pilares Carlos Monsiváis

  • Horario: L a V de 10am a 4pm
  • Dirección: Bajopuente de Emiliano Zapata 7a, entre Antillas y Calzada de Tlalpan, col Portales. 

Centro Urbano Presidente Alemán

  • Horario: L a V de 8am a 5pm
  • Dirección: Adolfo Prieto Letra j locales 81 y 82 #s/n, col. Del Valle, c.P. 03100

World Trade Center (WTC)

  • Horario: L a V de 8 am a 7pm
  • Dirección: Montecito Sky Lobby #38 int. Lc-02-02-21, col. Nápoles, c.P. 03810

Coyoacán

Módulo de Participación Ciudadana coy-68

  • Horario: L a V de 10am a 4pm
  • Calle San Hermilo esquina San Matías col. Santa Úrsula

Pilares Francisco J. Mujica

  • Horario: L a V de 10am a 4pm
  • Dirección: Bajopuente de Emiliano Zapata 7a, entre Antillas y Calzada de Tlalpan, col Portales. 

Colonia Héroes de Churubusco

  • Horario: L a V de 8am a 4pm
  • Dirección: Escorpio #5-b, col. Prado Churubusco, c.P. 04230

Pedregal de Santo Domingo

  • Horario: L a V de 9 am a 3:30pm
  • Dirección: Papalotl esquina Escuinapa, Centro Social #s/n, col. Pedregal de Santo Domingo

Taxqueña

  • Horario: L a V de 9am a 4pm
  • Dirección: Canal de Miramontes (Taxqueña) #1785, col. Churubusco Country Club, c.P. 04210

Rectoria C.U.

  • Horario: L a V de 9am a 3:15pm
  • Dirección: Circuito Escolar y Circuito bicipuma (c.U.) #local 05, col. Universidad Nacional Autónoma de México, c.P. 04510

Cuajimalpa De Morelos

Pilares Benito Juarez

  • Horario- L a V 10Am A 4Pm
  • Dirección: Andador Chamixto #3 Loma Del Padre, Cuajimalpa De Morelos

Módulo De Participación Ciudadana

  • Horario: L a V De 10Am a 4Pm
  • Dirección: Lazaro Cardenas Esquina Cruz Manca, San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa De
  • Morelos

Pilares El Contadero

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección: Av, 16 De Septiembre S/N El Contadero, Cuajimalpa De Morelos

Cuauhtemoc

Izazaga 38

  • Horario: L a V 10 Am A 5:45Pm
  • Dirección: José Maria Izazaga (Plaza Izazaga) #38 Int. Piso 1 Local 111 Y 112, Col. Centro, C.P. 06080

Izazaga 89

  • Horario: L a V De 10 Am A 5:45Pm
  • Dirección José María Izazaga (Plaza Izazaga 89) #89 Int. Piso 1 Local 131 Y 132, Col. Centro, C.P. 06080

Izazaga 151

  • Horario: L a V De 10 Am A 5:45Pm
  • Dirección: José Maria Izazaga (Plaza Izazaga 151) #151 Int. Piso 3 Local 335, Col. Centro, C.P. 06090

Flamencos

  • Horario: L a V De 10Am A 5:45Pm
  • Dirección: Callejón Flamencos (Plaza Flamencos) #9 Int. Piso 6 Local 633 A, Col. Centro, C.P. 06080

DIF

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección Av. P. De La Reforma 705, Peralvillo, Morelos, Cuauhtémoc, 06220 

Módulo Social

  • Sapci - Horario: Días Hábiles De 10Am A 4Pm
  • Eje Central S/N, Del. Cuauhtémoc, Col. Doctores, 06720 Ciudad De México

Siglo XXI

  • Horario: L a V De 9Am A 3Pm
  • Dirección: Avenida Cuauhtémoc (Centro Médico Nacional Siglo Xxi) #330, Col. Doctores, C.P. 06720

Buenavista

  • Horario: L a V De 8Am A 6Pm
  • Dirección: Interior Delegación Cuauhtémoc Ala Poniente #S/N, Col. Buenavista, C.P. 06350 

Guadalquivir

  • Horario: L a V De 8Am A 7:30Pm
  • Dirección: Río Guadalquivir #109-5, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500

Gómez Farias

  • Horario: L a V De 9Am A 6Pm
  • Dirección Gómez Farias #50, Col. San Rafael, C.P. 06470

Lázaro Cárdenas

  • Horario: L a V De 9Am A 3:45Pm
  • Dirección: Tacuba #1, Col. Centro (Área 1), C.P. 06000

Pilares Mariano Abasolo

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección: C. Guerrero 222, Buenavista, Cuauhtémoc, 06350 Buenavista, Cdmx

Gustavo A. Madero

Modulo De Participación Ciudadana

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección Avenida Eduardo Molina S/N

Modulo De Participación Ciudadana

  • Horario: L a V  De 10Am A 4Pm
  • Victoria Oriente Y Norte 82 B

Col. Cuchilla Del Tesoro

  • Horario: L a V De 8Am A 6Pm
  • Dirección: Calle 602 #S/N, Col. Unidad Hab. Ctm Aragon, C.P. 07990

Col. Guadalupe Proletaria

  • Horario: L a V De 9Am A 3:30Pm
  • Dirección: Calle 7 Y Av. Del Rosal #S/N, Col. Guadalupe Proletaria, C.P. 07670

Col. Lindavista

  • Horario: L a V De 9Am A 7Pm
  • Dirección: Av. IPN #1697-B, Col. Lindavista, C.P. 07300

Col. Ampliación Casas Alemán

  • Horario: L a V De 9Am A 6Pm
  • Dirección: Puerto Papantla Esq. Puerto Mazatlán #S/N, Col. Casas Alemán, C.P. 07580

Villas De Aragón

  • Horario: L a V De 9Am A 3Pm
  • Dirección: Av. 418 #S/N, Col. San Juan De Aragón 6A. Sección, C.P. 07918

Cuautepec El Alto

  • Horario: L a V 9Am A 4Pm
  • Dirección Plaza Hidalgo #S/N, Col. Cuautepec El Alto, C.P. 07100

San Juan De Aragón

  • Horario: L a V De 8Am A 5Pm
  • Dirección: Av. 517 Y 521 Secc. 1 #S/N, Col. San Juan De Aragón, C.P. 07969

Villa Gustavo A Madero

  • Horario: L a V De 8Am A 5:45Pm
  • Dirección: V. Villada Y 5 De Febrero Edif. Deleg. Gustavo A. Madero. #S/N, Col. Gustavo A Madero, C.P. 07000

Iztacalco

Módulo De Seguridad Y Participación Ciudadana

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección: Corteza 259 Uh Infonavit Iztacalco

Pilares Santa Anita

  • Horario:L a V De 10 Am A 4Pm
  • Dirección: H.Congreso De La Unión, Santa Anita, Iztacalco, 08300 Ciudad De México, Cdmx

Col. Agricola Oriental

  • Horario: L a V De 9Am A 4Pm
  • Dirección: Av Sur 8 S/N Y Ote. 241 Planta Baja #S/N, Col. Agricola Oriental, C.P. 08500

Iztapalapa

Utopia Ixtapalcalli (Cultural)

  • Horario: L a V  De 10Am A 4Pm
  • Dirección: Cuauhtémoc 55, San Pablo, Iztapalapa, 09000 Ciudad De México, Cdmx

Utopia La Cascada

  • Horario: L a V  De 10Am A 4Pm
  • Dirección: San Lorenzo Xicotencatl

Utopia Estrella

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección: Av. San Lorenzo 312, San Juan Xalpa, Iztapalapa, 09850 Ciudad De México, Cdmx

Utopia Atzintli

  • Horario: L a V De 10 Am A 4Pm
  • Dirección: Av. Ermita Iztapalapa S/N Col. Xalpa, Iztapalapa

Utopia Vaso Regulador

  • Horario: L a V  De 10Am A 4Pm
  • Dirección Av. Manuel Cañas Esquina Villa General Roca, Col Desarrollo Urbano Quetzalcoatl

Culhuacán

  • Horario: L a V De 9Am A 3:15Pm
  • Dirección: Plaza Cuauhtemoc #1, Col. Culhuacan Pueblo, C.P. 09800

Iztapalapa

  • Horario: L a V De 9Am A 4Pm
  • Dirección: Av. Tlahuac Esq. Av. Jose C. Orozco #1745, Col. San Antonio, C.P. 99000

San Lorenzo Tezonco

  • Horario: L a V De 9Am A 3Pm
  • Dirección: Plaza Juárez Esq. Aldama #S/N, Col. San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790

Unidad Habitacional Ejercito De Oriente

  • Horario: L a V  De 9Am A 3Pm
  • Dirección: Brigada Carbajal 1A Secc.U Hab #Mz 27 Lt 3, Col. Ejército De Oriente, C.P. 09239

Unidad Vicente Guerrero

  • Horario: L a V De 9Am A 6Pm
  • Dirección: Calle 4 De Felipe Sánchez #Super Mz 3, Col. Unidad Vicente Guerrero, C.P. 09200

San Miguel Teotongo

  • Horario: L a V De 9Am A 4:30Pm
  • Dirección: Jacaranda Secc. Jardines #Predio 33, Col. San Miguel Teotongo, C.P. 09630

Centro Telecomm I

  • Horario: L a V De 8Am A 6Pm
  • Dirección: Av De Las Telecomunicaciones #S/N, Col. Leyes De Reforma 2Da Sección, C.P. 09310

Centro Telecomm II

  • Horario: L a V De 9Am A 3Pm
  • Dirección: Av. De Las Telecomunicaciones Centro Telecomm Ii #S/N, Col. Leyes De Reforma 2Da Sección, C.P. 09310

Alcaldía Iztapalapa

  • Horario: L a V De 8Am A 3Pm
  • Dirección: Ayuntamiento (A Un Costado Del Juzgado 25) #S/N, Col. Barrio San Lucas, C.P. 09000

Meyehualco

  • Horario:L a V De 9Am A 4Pm
  • Dirección: Avenida 4 (Santa Cruz Meyehualco) #58, Col. Santa Cruz Meyehualco, C.P. 09290


Magdalena Contreras

Pilares Huayatla

  • Horario: L a V  De 10Am A 4Pm
  • Dirección: Guadalupe 5-27, Pueblo Nuevo Alto, La Magdalena Contreras, 10640

Pilares La Malinche

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección: Durazno 6B, La Malinche, La Magdalena Contreras, 10010 

Pilares Huayatla

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección: Guadalupe 5-27, Pueblo Nuevo Alto, La Magdalena Contreras, 10640

Col. Magdalena Contreras

  • Horario: L a V De 8Am A 7:30Pm
  • Av. Álvaro Obregón #20, Col. Barranca Seca, C.P. 10580

Unidad Independencia

  • Horario: L a V De 9Am A 4Pm
  • Dirección: Zona Comercial Batán Sur #S/N Int. Local 20, Col. Unidad Independencia, C.P. 10100


Miguel Hidalgo

Pilares Pensil

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección: Lago Trasimeno S/N Esq. Lago Erne Col. Reforma Pensil C.P. 11440.

Faro Cosmos

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección: Calzada México Tacuba S/N. Col. Tlaxpana C.P. 11370.

Pilares Tacubaya

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección Calzada De Becerra No. 88-C. Col. Tacubaya C.P. 11870.

Col. Lomas De Chapultepec

  • Horario: L a V De 9Am A 3Pm
  • Dirección: Monte Altai Y Alpes #S/N, Col. Lomas De Chapultepec, C.P. 11000

Lomas De Sotelo

  • Horario: L a V De 9 Am A 4Pm
  • Ret 2 Av Ings Militares, C.C. Hermanos Serdán #30 Int. Local 13, Col. Lomas De Sotelo, C.P. 11200

Secretaria De La Defensa Nacional

  • Horario: L a V De 9Am A 3Pm
  • Av Industria Militar, Edif. Anexo Sria. Def. Nac. #S/N Int. 2Do Piso, Col. Lomas De Sotelo, C.P. 11200

Los Pinos

  • Horario: L a V De 10Am A 5:45Pm
  • Dirección: Molino Del Rey (Los Pinos) #1 Int. Puerta 01, Col. Bosque De Chapultepec I Secc., C.P. 11580


Milpa Alta

Pilares Xaltipac

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección: Avenida 5 De Mayo Oriente 322 Pueblo San Antonio Tecomitl

Quinta Axayopa

  • Horario: L a V  De 10Am A 4Pm
  • Dirección: Avenida Fabián Flores Poniente 52 Pueblo San Pablo Oztotepec

Milpa Alta

  • Horario: L a V De 9Am A 3Pm
  • Dirección: Av. Constitución Esq And. Sonora #S/N, Col. Villa Milpa Alta, C.P. 12000

San Lorenzo Tlacoyucan

  • Horario: L a V De 9Am A 3Pm
  • Dirección: Consulado, Biblioteca Prof. Otilio Montaño, Col.San Lorenzo Tlacoyucan , C.P. 12500


Tláhuac

Tlaltenco

  • Horario: L a V De 9Am A 3Pm
  • Dirección: Centenario, Esq. Independencia #S/N, Col. San Francisco Tlaltenco, C.P. 13400

Mixquic

  • Horario: L a V De 9Am A 3Pm
  • Dirección: Plaza Júarez, Coordinación Territorial #S/N, Col. Barrio Los Reyes San Andrés Mixquic, C.P. 13020

Santiago Zapotitlán

  • Horario: L a V De 8Am A 5Pm
  • Dirección: Plaza Juárez Esq. Independencia #S/N, Col. Santiago Zapotitlán, C.P. 13300

Tláhuac

  • Horario: L a V De 8Am A 5Pm
  • Dirección Centro Social De Barrio #S/N Int. Local 4, Col. Tlahuac, C.P. 13000

Tlalpan

Pilares Las Torres

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección: Jesús Lecuona, Miguel Hidalgo 2Da Secc, Tlalpan, 14250 Ciudad De México, Cdmx

Pilares Topilejo

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección: Independencia #12 San Miguel Topilejo C.P 14500

San Miguel Ajusco

  • Horario: L a V De 8Am A 3Pm
  • Dirección: Av Hidalgo Ote, Esq, Mariano Escobedo #S/N, Col. Pueblo San Miguel Ajusco, C.P. 14700

Villa Coapa

  • Horario: L a V De 8Am A 3:30Pm
  • Dirección: Av El Torreon #Super Mz 7 Int. Locales 6 Y 9, Col. Villa Coapa, C.P. 14390

Tlalpan Centro

  • Horario: L a V De 9Am A 3Pm
  • Dirección: Fco. I. Madero #5, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000

Venustiano Carranza

Utopia Venustiano Carranza

  • Horario: L a V De 10Am A 4Pm
  • Dirección: Calle Maxtla 21, El Arenal 2Da. Sección, Venustiano Carranza, C.P. 15680

Central Camionera Oriente

  • Horario: L a V De 8Am A 5:45Pm
  • Dirección: Calz. I. Zaragoza Int. Central Cam. Tapo #200, Col. Escuela De Tiro, C.P. 15380 

Delegación Venustiano Carranza

  • Horario: L a V De 8Am A 7:30Pm
  • Dirección: Francisco Del Paso Y Troncoso Edif. B #S/N, Col. Jardin Balbuena, C.P. 15900

Col. Moctezuma

  • Horario: L a V De 9Am A 3Pm
  • Dirección: Oriente 164 Y Norte 25 #S/N, Col. Moctezuma 2A. Sección, C.P. 15530

San Lázaro

  • Horario: L a V De 8:30Am A 3:30Pm
  • Dirección: Emiliano Zapata (San Lázaro) #244, Col. 10 De Mayo, C.P. 15290

Xochimilco

Pilares Ahualapa

  • Horario: L a V De 10 Am A 4Pm
  • Dirección: Santa Cruz Acalpixca

Modulo De Participación Ciudadana

  • Horario: L a V De 10 Am A 4Pm
  • Dirección: Santiago Tepalcatlalpan

Xochimilco

  • Horario: L a V De 8Am A 5:45Pm
  • Dirección: Plaza Gladiola #161, Col. Barrio San Pedro, C.P. 16090
     

