¿Cuánto Darán de Vales Mercomuna en 2026? Así Queda el Monto Tras Anuncio de Aumento del Apoyo

Si eres beneficiario de Mercomuna debes saber que a partir del 2026 se incrementa el monto que se entrega. El anuncio lo dio a conocer la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, durante el evento que encabezó este martes, pero ¿cuál será el nuevo monto de entrega de los Vales Mercomuna?

Éstos son parte de un programa de mejoramiento del ingreso social que se entrega a hombres y mujeres de entre 19 a 56 años en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar su situación económica.

Durante todo este año se entregó a los beneficiarios un total de dos mil pesos en Vales Mercomuna, canjeables en pequeños comercios de colonias y mercados locales para permitir su abastecimiento diario.

La entrega más reciente tuvo lugar este 9 de diciembre en la Ciudad Deportiva de la alcaldía Iztacalco, luego de que los beneficiarios recibieron una carta-invitación donde se les notificó lugar y hora para recepción de los cupones.

Video: ¿En Qué Consiste el Programa Mercomuna? Claves Sobre el Apoyo con Vales en CDMX

Si bien, los ciudadanos pueden cambiar sus vales por productos en distintos establecimientos, los comerciantes pueden hacerlo por dinero en Centros de Canje por alcaldía.

¿Cuánto darán de Vales Mercomuna en 2026?

Durante el evento de este martes, Clara Brugada anunció el incremento en el monto de los Vales Mercomuna a partir de enero de 2026. Es decir que el siguiente año los beneficiarios recibirán tres mil pesos, con lo que podrán adquirir una mayor cantidad de productos para abastecer a su familia.

Aseguró que estos se podrán distribuir en el tiempo que se requiera y cuando las familias más lo necesiten.

Allí mismo detalló que en 2025 se benefició a más de 300 mil familias, cifra que se busca duplicar en 2026 alcanzando a 600 mil hogares capitalinos.

¿Dónde canjear los Vales Mercomuna que entrega el Gobierno CDMX?

Si cuentas con Vales Mercomuna los puedes intercambiar por alimentos y productos en comercios locales, tales como carnicerías, verdulerías, tiendas de abarrotes, pollerías, tortillerías, entre otros.

Aunque también se pueden adquirir productos utilitarios en papelerías, así como medicamentos en farmacias.

El listado oficial de comercios que participan en el canje de estos vales se puede consultar en línea, al hacer la búsqueda por alcaldía, colonia o giro del establecimiento. Así como en la página oficial de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de Ciudad de México (SAPCI).

Video. ¿Qué es Ahorro Hormiga?

Historias Recomendadas