¿Qué Hay en Paseo de la Reforma por Navidad 2025? Eventos Durante Diciembre 2025 y Enero 2026

¿Sin plan para las vacaciones de invierno? En Ciudad de México hay varias opciones para disfrutar del tiempo libre, este fin de año. Aquí te decimos qué actividades hay en el Paseo de la Reforma, para disfrutar de la CDMX durante el periodo vacacional por Navidad 2025 y Año Nuevo 2026.

La magia de la Navidad invade Reforma

El Gobierno de CDMX anunció una Feria Artesanal Navideña, en Reforma, para que la puedas recorrer en compañía de tus familiares y amigos, durante estas vacaciones.

La Feria Artesanal Navideña 2025 estará abierta desde el domingo, 21 de diciembre, hasta el 6 de enero de 2026, Día de los Reyes Magos, de 10:00 a 23:00 horas.

¿Dónde se ubica la Feria Artesanal Navideña?

La Feria Artesanal Navideña se instaló en Paseo de la Reforma 13, esquina con la calle Lafragua, a tan solo media cuadra del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Mapa de la Feria Artesanal Navideña, en Reforma

