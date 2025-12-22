Las 7 Mejores Películas de Navidad para 'Maratonear' en Familia este Diciembre

Los niños están de vacaciones, el árbol de Navidad encendido y la cena de Nochebuena afinando sus últimos detalles. Sin duda los días en torno a las fiestas decembrinas son los días perfectos para hacer un maratón de películas navideñas, y en N+ te compartimos un top 10 de títulos que puedes disfrutar en familia.

Se trata de clásicos de Navidad que han ido ganando popularidad a través de los años, tanto por tocar temáticas navideñas o porque la trama se desarrolla en dicha época. Sin duda una oportunidad única para encender el ambiente navideño en casa.

Para que no pierdas el espíritu navideño, te decimos cómo se celebra la Navidad en México, además de compartirte una cuenta regresiva para el 25 de diciembre.

E Incluso un par de sugerencias de regalos para regalarle a mamá, a papá y un balance de cuánto gastan los mexicanos en la cena de Navidad y regalos.

7 Películas de Navidad para Maratonear en Diciembre

Grinch

Es una película estadounidense de fantasía, basada en su libro homónimo del Dr. Seuss, publicado en 1957. La película fue dirigida por Ron Howard,y lleva a la pantalla a Jim Carrey, Taylor Momsen y Kelley.

La película se desarrolla en Villa Quién, un pueblo que adora la Navidad. Mientras que a las afueras vive el Grinch, quien odia esta festividad. La película atraviesa las aventuras de este personaje para intentar robar la Navidad.



Mi Pobre Angelito

Sin duda una de las sagas más clásicas de Navidad, que incluso incluye un cameo del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la escuela "Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York".

Se trata de una película estadounidense dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern.

La película narra las aventuras de Kevin, un niño de 8 años que busca proteger su casa de unos ladrones, luego de ser abandonado por su familia, los McCallister, quienes emprenden un viaje a París para pasar allí la Navidad.

Elf, El Duende

Esta película refleja la vida de Buddy, un humano que acabó en el Polo Norte, criado por Elfos, y una Navidad se le permite viajar a Nueva York a buscar a sus padres biológicos.

La dirección corrió a cargo de Jon Favreau y llevó a la pantalla a Will Ferrell, James Caan y Bob NewHart.

Santa Clausula

El clásico de 1994 fue dirigido por John Pasquin y protagonizado por Tim Allen, Judge Reinhold y Wendy Crewson.

Esta película transita la historia de Scott Calvin, quien se entera que su exesposa y su actual esposo, han intentado sin éxito convencer a su hijo de 6 años de que Santa Claus no existe.

En Nochebuena, Scott recibe una inesperada visita de Papa Noel, quien cae en su tejado y él es llevado al Polo Norte por sus renos, y se convierte en el Nuevo Santa Claus.

El Expreso Polar

Sin duda otro clásico animado de Navidad, en el que un joven sube a un tren mágico que se dirige al Polo Norte, específicamente a la casa de Santa Claus, y emprende un viaje que le muestra el valor de la amistad, la valentía y el espíritu de la Navidad

La dirección corrió a cargo de Roberto Zemeckis, y entre las estrellas que figuran entre los créditos están Tom Hanks, Chris Coppola y Michael Jeter.

Klaus

Esta película animada que data de 2019 es un clásico que sigue las aventuras de un cartero llamado Jasper, quien se hace amigo del fabricante de juguetes Klaus.

La dirección de la película estuvo a cargo de Carlos Martínez López, así como Sergio Pablos.



El Sabor de la Navidad

Sin duda una de las recomendaciones originales de Vix que puedes disfrutar esta Navidad es esta película de 2023 que sigue tres historias paralelas que giran en torno a la celebración de la Navidad en Ciudad de México.

Entre el elenco están Mariana Treviño, Armando Hernández, Marco Treviño y Andrés Almeida. La dirección de este original corrió a cargo de Alejandro Lozano.

