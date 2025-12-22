Mariah Carey Rompe Récord Este 2025: ¿Cuánto Dinero Gana Cada Navidad?

Decenas de bromas rodean a la cantante Mariah Carey y su vínculo con la Navidad. Desde si será descongelada hasta su ya tradicional frase "It's Time!", se ha convertido en la figura musical clave de la temporada, con todo y los chistes que pudieran surgir sobre su omnipresencia en las fiestas. Su arrollador éxito "All I Want for Christmas is You" la ha llevado a romper un nuevo récord en las listas de popularidad y una pregunta vuelve a ponerse sobre la mesa: ¿cuánto dinero gana Mariah Carey cada Navidad?

La cantante ha sido una de las consentidas del público. De su repertorio, cerca de 20 canciones han llegado a la cima de la lista Billboard Hot 100 y tres décadas de trayectoria la respaldan, pero en los últimos años su éxito navideño ha sido su bastión para regresar año con año al recuento que dominó con creces en los años 1990.

Este 2025, rápidamente se colocó en el puesto número 1 de las listas de popularidad no solo de Estados Unidos, sino globales. Con ello, alcanzó una nueva marca en su carrera el pasado 17 de diciembre 2025, en el que sumó su semana 20 a la cabeza de la lista Hot 100, siendo la canción que más tiempo ha permanecido en dicha posición.

¿Cuál es el nuevo récord de Mariah Carey con "All I Want for Christmas is You"?

No obstante, este lunes 22 de diciembre 2025, la revista Billboard dio a conocer que la cantante alcanzó esta semana un hito sin precedentes, al ser la primera artistas en sumar 100 semanas en el número 1 del Hot 100 a lo largo de su carrera. Esta cifra la logra con 19 canciones que llegaron a la cima, comenzando en 1990 con su primer éxito, "Vision of Love".

La también actriz supera por 40 semanas a Rihanna, quien ocupa el segundo lugar con 60 ocasiones en el No. 1, seguida por los Beatles (59) y Drake (56).

Además, “All I Want for Christmas Is You” también logró superar otro récord, al registrar su semana 78 en el mismo conteo, superando a “Levitating” de Dua Lipa como el tema de una artista femenina con más semanas en el chart, indica Billboard.

¿Cuánto dinero gana Mariah Carey en Navidad cada año?

De acuerdo con estimaciones de The Economist, Mariah Carey obtiene alrededor de 2.5 millones de dólares (44 millones 923 mil 875, al cambio actual) en regalías anuales por "All I Want for Christmas Is You", mientras que The New York Post calcula una cifra incluso mayor, alrededor de 3 millones de dólares.

A dicha cifra se suman los 60 millones de dólares que ganó cuando publicó el tema como parte del álbum 'Merry Christmas', en el año 1994.

Luego de que la canción comenzará a consolidar su lugar como himno de la Navidad, la cantante ha explotado la temporada con nuevos lanzamientos musicales y audiovisuales para televisión y servicios de streaming, como la nueva versión de su canción "¡Oh, Santa!", con Ariana Grande y Jennifer Hudson.

Además, la cantante ha realizado giras en época navideña, las cuales han reportado altos niveles de venta. Su residencia en Las Vegas y otras fechas por Estados Unidos en 2025 recaudaron un total de 28.9 millones de dólares en 24 espectáculos y 239 mil entradas vendidas.

En 2023, su gira navideña se convirtió en la más exitosa de su carrera, con casi 30 millones de dólares recaudados.

Carey también ha lanzado tiendas de dulces y 'merch' especial, que suman números a su cuenta de banco año con año.

Hasta el momento de publicación de esta nota, "All I Want for Christmas Is You" suma 2 mil 435 millones 138 mil 849 reproducciones en Spotify y ocupa la posición 3 en el Top Global de la misma plataforma. En el mismo chart, pero de Apple Music, reina el lugar número 1.

