De México a Francia: Lista Completa de DJ’s que Estarán en Concierto Fin de Año 2025 en Reforma

La Fiesta de Música Electrónica más grande del mundo en Paseo de la Reforma para cerrar el año 2025, tendrá grandes sorpresas, por lo que las autoridades capitalinas dieron a conocer la lista completa de DJ's y artistas del line up; estos son los detalles.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que se trata de un evento que hará historia. La emblemática avenida de la Ciudad de México se convertirá en una enorme pista de baile, donde los beats y juegos de luces serán la clave para terminar el año con toda la actitud.

Recibe el 2026 con un elenco internacional, en un ambiente de alegría, convivencia y espacio público para todas y todos, dijo

En esta ocasión, los artistas prenderán a las personas que asistan al show que busca superar a las más de 200 mil personas que acudieron el año pasado al evento de Polymarchs.

¿Qué DJ's estará en el concierto de electrónica en Reforma?

Las autoridades mencionaron que la fiesta será la más grande del mundo. Toma nota, por que la cita es el 31 de diciembre a partir de las 18:00 horas y hasta las 2:00 horas del 1° de enero de 2026.

El escenario se instalará a los pies del Ángel de la Independencia y la pista se extenderá sobre todo Paseo de la Reforma. Los DJ's que estarán en el concierto de música electrónica para fin de año en CDMX son:

MGMT DJ Set (Estados Unidos)

Arca DJ Set (Venezuela)

Ramiro Puente (México)

VEL (Francia y Marruecos)

Jehnny Beth (Francia)

3BALLMTY (México)

Mariana BO (México)

Kavinsky-Live (Francia)

