Huntrix y Saja Boys, lo Más Pedido Navidad 2025: Diccionario para Entender el Kpop Demon Hunters

Si en la carta a Santa Claus o los Reyes Magos aparece Huntrix, Saja Boys o algo relacionado a ‘Kpop Demon Hunters’ y todavía no le sabes mucho al tema, es momento de que te pongas al corriente con el fenómeno que marcó al 2025.

Durante esta temporada los pequeños (y no tanto) de la casa, están pendientes de los productos que quieren recibir durante estas fechas, los cuales tienen que ser de sus personajes favoritos. Desde junio de este año, el kpop cobró aún más fuerza, luego del estreno de la cinta de “Las Guerreras del Kpop”.

La cinta hace un homenaje a la Ola Hallyu y cambió las tendencias en moda y música. Temas como “Golden” o “Soda Pop”, se apoderaron rápidamente de las listas musicales a nivel internacional. Tan solo la revista Billboard registró que cuatro canciones de la banda sonora se posicionaron al mismo tiempo en el Top 10.

En redes sociales aparecieron los trends para hacer coreografías y los retos para interpretar las rolas que las voces de las cantantes Audrey Nuna, Rei Ami y Ejae hicieron especiales y por supuesto muy virales. Pero, ¿quiénes son Huntrix y Saja Boys?

¿Cómo entender el fenómeno de Kpop Demon Hunters?

La película se convirtió en el primer material audiovisual de una plataforma en streaming en superar las 300 millones de vistas. Durante semanas ha permanecido en los primeros lugares. Maggie Kang, reconocida por trabajos como ‘Kung Fu Panda 3’ y ‘El Gato con Botas’, es la creadora de la idea original.

La historia refleja cómo es la cultura del kpop con ayuda de Rumi, Zoey y Mira, así como de los Saja Boys, los personajes principales. En ella se puede ver la vida ajetreada de un idol, personas de todas las edades unidas por la música, así como la mercancía y “rituales” que se realizan en los conciertos, como usar la lighstick del grupo favorito.

Sin embargo, Kang se dio a la tarea de poner en la tesis el amor propio y la aceptación de uno mismo y de los demás, como tema central. Lo anterior, va a acompañado de canciones pegadizas con letras profundas.

El éxito de la cinta la llevó a salir del streaming para ser proyectada en cines, de hecho, las salas se convirtieron en enormes karaokes. Asimismo, miles de productos comenzaron a venderse en torno a los personajes.

Algunas de las palabras o conceptos que debes tener muy claros para entender a “Las Guerreras del K-Pop”, son los siguientes:

Huntrix : Agrupación de Kpop formada por Rumi, Zoey y Mira. Las tres amigas son populares con su música, pero su labor no solo se centra en complacer a sus seguidores con las mejores canciones, también en protegerlos de demonios que quieren robar sus almas.

: Agrupación de Kpop formada por Rumi, Zoey y Mira. Las tres amigas son populares con su música, pero su labor no solo se centra en complacer a sus seguidores con las mejores canciones, también en protegerlos de demonios que quieren robar sus almas. Golden : Es la canción con la que Huntrix busca sellar para siempre la honmoon, es decir, una barrera que se fortalece con el vínculo que generan con la música y los fans. Esta canción logró el #1 en Billboard Hot 100 y Global 200 durante 15 semanas consecutivas.

: Es la canción con la que Huntrix busca sellar para siempre la honmoon, es decir, una barrera que se fortalece con el vínculo que generan con la música y los fans. Esta canción logró el #1 en Billboard Hot 100 y Global 200 durante 15 semanas consecutivas. Takedown : Es otra canción de Huntrix, elegida como el "himno guerrero" de la cinta, la cual fue interpretada por integrantes de Twice.

: Es otra canción de Huntrix, elegida como el "himno guerrero" de la cinta, la cual fue interpretada por integrantes de Twice. Saja Boys : Es una agrupación de kpop masculina (pero de demonios) liderada por Jinu, quien busca escapar de Gwi-Ma (el villano de la película), quien busca apoderarse del mundo.

: Es una agrupación de kpop masculina (pero de demonios) liderada por Jinu, quien busca escapar de Gwi-Ma (el villano de la película), quien busca apoderarse del mundo. Soda Pop: Es la canción con la que Jinu, Mystery, Abby, Romance y Baby, es decir, los Saja Boys (demonios cantantes) seducen los oídos de los fans de Huntrix con tonos pegadizos y actitudes lindas.

Ahora que ya sabes lo básico para entender el fenómeno, tal vez puedas guiar a Santa Claus o los Reyes Magos con la finalidad de hallar los regalos perfectos para los fans de Huntrix. Recuerda: “¡Fans felices... feliz honmoon!”

