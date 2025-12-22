Matan a Coordinador Regional del IMSS Bienestar en Chilpancingo, Guerrero; “Trató de Esconderse”

Un médico cirujano del IMSS Bienestar identificado como Raymundo Cabrera Díaz, fue asesinado al interior de un restaurante en Chilpancingo, Guerrero; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el doctor de 55 años de edad fue atacado a balazos en el establecimiento ubicado en la calle Prolongación Abasolo de la colonia Ruffo Figueroa.

Luego del ataque directo, los testigos pidieron ayuda a los servicios de emergencia, por lo que el personal de rescate le brindó los primeros auxilios. Sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales.

Una vez que se confirmó su deceso, la zona fue acordonada para llevar a cabo las primeras investigaciones, así como el levantamiento del cuerpo del doctor del IMSS-Bienestar, Raymundo Cabrera.

¿Cómo fue el ataque al doctor del IMSS-Bienestar en Chilpancingo?

Mientras las autoridades realizaban las labores de investigación, los testigos refirieron que por la mañana la víctima era perseguida por un hombre armado.

Por lo tanto, para evitar ser alcanzado trató de esconderse en el restaurante. No obstante, fue alcanzado y recibió varios impactos de bala, los cuales le provocaron lesiones que terminaron con su vida casi de inmediato.

Luego del ataque, el presunto agresor huyó de la zona. La Fiscalía General del Estado (FGE), ya inició con las investigaciones.

¿Quién era Raymundo Cabrera Díaz?

Después de darse a conocer el asesinato del doctor Raymundo Cabrera Díaz, el IMSS-Bienestar de Guerrero, lamentó los hechos a través de sus redes sociales.

Acompañamos con respeto a su familia y seres queridos en este difícil momento

Asimismo, aseguraron que el profesional de la salud era conocido por su compromiso, vocación de servicio y entrega en favor de la salud de las comunidades a las que sirvió.

Raymundo Cabrera Díaz era coordinador regional del Programa IMSS-Bienestar, por lo que era cercano a los habitantes de la comunidad con quienes tenía acercamientos para dar a conocer los planes para beneficiar su salud.

