Barry Manilow, Leyenda de la Música, Diagnosticado con Cáncer de Pulmón; Así lo Anunció

La leyenda de la música Barry Manilow anunció hoy lunes 22 de diciembre de 2025 que le han diagnosticado cáncer de pulmón.

El célebre artista de 82 años compartió con sus seguidores, a través de un comunicado en redes sociales, que se someterá a una cirugía para eliminar una mancha cancerosa.

¿Cómo descubrió Barry Manilow que tenía cáncer de pulmón?

Barry Manilow relató que él no sabía que tenía cáncer de pulmón hasta que una resonancia magnética por casualidad lo hizo enterarse. Una bronquitis que no podía controlar lo impedía volver a los escenarios del Westgate Las Vegas, pero su médico de cabecera le ordenó el estudio para descartar otras complicaciones en sus salud y así fue como descubrió una mancha cancerosa en su pulmón izquierdo y que “necesita ser extirpada". Así lo mencionó Barry Manilow en un mensaje.

Aunque ya había superado la bronquitis y volvía al escenario del Westgate Las Vegas, mi maravilloso médico ordenó una resonancia magnética sólo para asegurarse de que todo estaba bien. La resonancia magnética descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpada

Con buen estado de ánimo, Barry Manilow incluyó el nuevo calendario de sus conciertos y destacó que espera sentirse mejor para febrero, ya que su tratamiento no requiere radioterapia ni quimioterapia, escribió.

Solo sopa de pollo y repeticiones de 'I Love Lucy

El cantante finalizó su publicación pidiendo a las personas a hacerse chequeos y exámenes si tienen algún problema de salud.

¿Quién es Barry Manilow?

Barry Manilow es un compositor y cantante cuyos éxitos incluyen "Mandy", "Copacabana" y "Can't Smile Without You", tiene una carrera de más de 60 años.

Asistió al New York College of Music y a la Juilliard School, donde estudió teatro musical.

Además de ser compositor, Manilow también ha trabajado en numerosas películas, espectáculos de Broadway y producciones televisivas.

Su actuación incluye papeles en la película "Hellboy II: The Golden Army" y en las series de televisión "Padre de Familia" y "Will and Grace".

Manilow se casó con su novia de la secundaria, Susan Deixler , en 1964, pero el matrimonio duró poco.

, en 1964, pero el matrimonio duró poco. En 2017, habló por primera vez sobre su homosexualidad y su romance , previamente secreto, de casi 40 años con su esposo Garry Kief, afirmando que temía decepcionar a su base de fans, mayoritariamente femenina, si hubiera revelado su homosexualidad décadas atrás.

, previamente secreto, de casi 40 años con su esposo Garry Kief, afirmando que temía decepcionar a su base de fans, mayoritariamente femenina, si hubiera revelado su homosexualidad décadas atrás. Manilow y su mánager Kief, a quien conoció en 1978, estuvieron juntos durante años antes de casarse discretamente en Palm Springs, California, en 2014.

