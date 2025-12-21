Así Fue la Última Publicación en Redes de James Ransone, el Actor de It Que Murió a los 46 Años

Este domingo 21 de diciembre se dio a conocer que James Ransone, actor conocido por sus papeles en The Wire e It 2, se habría quitado la vida a los 46 años de edad.

De acuerdo con información difundida por el medio TMZ, el deceso ocurrió el viernes pasado.

Según el registro del forense del condado de Los Ángeles, la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento. En tanto, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó que acudió a un domicilio tras recibir una llamada de emergencia y, luego de realizar las diligencias correspondientes, no encontró indicios de la intervención de terceros ni de la comisión de un delito.

Posteriormente, las autoridades del condado confirmaron que el fallecimiento fue clasificado como suicidio.

¿Cuál fue la última publicación de James Ransone en redes sociales?

James Ransone no era un asiduo usuario de las redes sociales. De hecho, su cuenta oficial de Instagram cuenta con 137 mil seguidores, pero con cero publicaciones. Solo una foto de perfil en donde se muestra el cielo.

Su última publicación en Facebook es del año 2023, en ella podemos observar una foto de Ransone en blanco y negro en una playa con un bebé y un perrito, acompañada de la leyenda tbt (Throwback Thursday, que se traduce como "Jueves de Volver al Pasado" y se utiliza para compartir recuerdos).

Además de The Wire, Ransone formó parte de producciones televisivas como CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0 y Burn Notice. En cine, participó en títulos como Tangerine e It: Capítulo dos, adaptación de la novela de Stephen King.

Historias recomendadas:

Así Fue Arrestado Nick Reiner: Este es el Momento Exacto de su Captura

Nick Reiner Podría Recibir Cadena Perpetua o Pena de Muerte por el Asesinato de sus Padres