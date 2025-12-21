Muere James Ransone, Actor de It y The Wire; Se Habría Quitado la Vida

El actor estadounidense James Ransone, reconocido por sus papeles en la serie The Wire y la película It: Capítulo dos, falleció a los 46 años.

De acuerdo con información difundida por el medio TMZ, el deceso ocurrió el viernes pasado.

¿De qué murió James Ransone?

El sitio oficial del forense del condado de Los Ángeles indica que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento. Asimismo, el Departamento de Policía de Los Ángeles acudió a una residencia tras recibir una llamada de emergencia; tras realizar el informe correspondiente, los agentes descartaron la participación de terceros o la existencia de un hecho delictivo.

Las autoridades del condado de Los Ángeles confirmaron que su muerte fue determinada como suicidio.

Una carrera marcada por papeles memorables

James Ransone inició su trayectoria actoral a principios de la década de los 2000 con participaciones en series como Ed y Third Watch. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó con su interpretación de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire, producción de HBO en la que apareció a lo largo de 12 episodios.

El personaje, un trabajador portuario con vínculos con el crimen organizado, fue ampliamente elogiado por la crítica y con el tiempo se consolidó como uno de los más recordados por los seguidores de la serie.

Además de The Wire, Ransone formó parte de producciones televisivas como CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0 y Burn Notice. En cine, participó en títulos como Tangerine e It: Capítulo dos, adaptación de la novela de Stephen King.

En años recientes, el actor continuó activo en la industria cinematográfica con su participación en The Black Phone y su secuela, The Black Phone 2, estrenada a principios de este año.

La muerte de James Ransone ha generado reacciones entre seguidores y colegas, quienes han recordado su talento y las interpretaciones que lo convirtieron en una figura destacada de la televisión y el cine contemporáneo.

