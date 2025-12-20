¿De Qué Murió la Influencer María José Calderón, Conocida Como Mayits?

El jueves 18 de diciembre falleció María José Calderón Hernández, creadora de contenido conocida en redes sociales como Mayits. La joven, de 23 años, era reconocida como influencer, bailarina y streamer, y había sido parte de los primeros años del streaming.

De acuerdo con información de reportes regionales, Mayits falleció en un accidente ocurrido minutos antes del mediodía del 18 de diciembre, en la avenida Regional, a la altura del sector de Industriales y el centro comercial Monterrey. La joven se desplazaba en su motocicleta en sentido norte–sur, en medio de una alta congestión vehicular.

Menor de 6 Años Intenta Recibir un Juguete y Muere Atropellado en Zapopan

Según los reportes testimoniales, la joven de 23 años, nacida en la capital de Antioquia, Colombia, transitaba detrás de un camión cuando el vehículo de carga frenó de manera repentina en un carril de incorporación. La influencer no habría tenido tiempo suficiente para maniobrar y terminó chocando contra la parte posterior del camión.

Golpe mortal

El impacto que tuvo fue directo en la cabeza y, pese a que llevaba casco, la gravedad del golpe provocó su muerte en el lugar de los hechos. Una ambulancia llegó poco después, pero los organismos de emergencia confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

La noticia fue confirmada públicamente por el streamer y empresario Westcol, a través de una transmisión realizada en la tarde del 18 de diciembre.

Muere Chofer del Transporte Público por Posible Infarto en la Colonia Oblatos

Por su parte, la cantante de reguetón Nath también se pronunció tras conocerse la muerte de Calderón y le dedicó un mensaje de despedida en el que resaltó su talento, humildad y calidad humana.

Además de su presencia en redes sociales, María José se desempeñó como bailarina y practicó disciplinas deportivas como el boxeo, participando activamente en distintos espacios artísticos y deportivos de la ciudad.

Historias recomendadas:

‘Los Diarios Son como Amigas’: Sylvia Aguilar Zéleny Explora en "Una Falsa Diarista" la Libertad

Así Fue Como Piloto Retuvo Avión en el AICM y Después Se Disculpó: "Me Duele de Corazón" | VIDEO