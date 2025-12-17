Así Fue Arrestado Nick Reiner: Este es el Momento Exacto de su Captura

El momento del arresto de Nick Reiner, señalado como el principal sospechoso del homicidio de sus padres, el director Rob Reiner y la productora Michele Singer Reiner, quedó registrado en cámaras de seguridad de una gasolinera en Los Ángeles. Las grabaciones confirman que el detenido no ofreció resistencia durante la intervención policial.

Los videos, difundidos este miércoles por NBC, muestran a Reiner, de 32 años, siendo rodeado por varios vehículos de la policía la noche del domingo, mientras caminaba por una calle cercana al campus de la Universidad del Sur de California, a aproximadamente 24 kilómetros del domicilio familiar.

Así fue la captura de Nick Reiner

En las imágenes se observa cómo el acusado levanta las manos de inmediato tras ser interceptado por los agentes. Vestía una chamarra deportiva negra con verde, gorra y cargaba una mochila roja.

El material también lo muestra minutos antes del arresto, recorriendo la tienda de conveniencia de la gasolinera con una bebida en la mano y la mochila colgada al hombro.

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, con el agravante de homicidio múltiple, además de una acusación adicional por el presunto uso de un arma considerada letal, específicamente un cuchillo.

Las imágenes se hicieron públicas el mismo día en que Reiner compareció por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles, en su primera aparición judicial desde el crimen. Durante esa audiencia, renunció a su derecho a una lectura de cargos expedita y el juez ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza. La siguiente audiencia fue fijada para el 7 de enero.

THIS JUST IN: New video shows Nick Reiner moments before his arrest and when he was taken into custody for the murders of his parents, renowned director Rob Reiner and his wife Michele Singer.



Nick Reiner, 32, was charged with two counts of first-degree murder, with the special… pic.twitter.com/gmsX0piCmq — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 17, 2025

Historias recomendadas:

Nick Reiner Comparece Brevemente por la Muerte de sus Padres: Esto Pasó en la Audiencia

Decisión Histórica: Los Premios Óscar comenzarán a transmitirse en YouTube a partir de 2029

'Frankenstein', de Guillermo del Toro, Obtiene Seis Precandidaturas a los Óscar