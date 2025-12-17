Nick Reiner Comparece Brevemente por la Muerte de sus Padres: Esto Pasó en la Audiencia

Nick Reiner realizó este miércoles su primera comparecencia ante un tribunal de Los Ángeles tras ser acusado del asesinato de sus padres, el director Rob Reiner y la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner. La audiencia fue breve y se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad.

Reiner, de 32 años, apareció ante el juez portando un chaleco azul y grilletes. Permaneció sentado detrás de un cristal, con la mirada fija al frente.

No hubo declaración de culpabilidad

El abogado de Nick, Alan Jackson, se negó a presentar una declaración de culpabilidad o inocencia en su nombre. La lectura formal de cargos fue aplazada y continuará el 7 de enero de 2026.

Durante la sesión, la defensa solicitó que los medios no grabaran a Reiner con el chaleco de seguridad, petición que fue tomada en cuenta por el tribunal. El juez confirmó que el acusado permanecerá detenido sin derecho a fianza hasta su próxima comparecencia.

La audiencia tuvo lugar un día después de que una sesión previa fuera cancelada, luego de que la defensa informara que Reiner no estaba médicamente autorizado para presentarse ante el tribunal.

¿A qué cargos se enfrenta Nick Reiner?

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado. La Fiscalía del Condado de Los Ángeles anunció que buscará agravantes por asesinatos múltiples, así como una acusación especial por el presunto uso de un arma considerada “peligrosa y mortal”, como un cuchillo. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, de acuerdo con la legislación aplicable.

Las autoridades informaron que Reiner fue detenido sin incidentes cerca del campus de la Universidad del Sur de California, aproximadamente seis horas después de que Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fueran encontrados muertos en su residencia de Brentwood, el domingo 14 de diciembre.

De acuerdo con reportes del New York Times, fue Romy Reiner, hija de la pareja, quien descubrió el cuerpo de su padre luego de que un masajista no lograra ingresar a la propiedad. Sin saber que su madre también había fallecido dentro de la vivienda, salió del lugar y más tarde fue informada de la muerte de Michele por un paramédico, según una fuente cercana a la familia.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado un posible móvil del crimen ni han detallado por qué Nick Reiner no se encontraba en la casa al momento de los hechos.

La investigación continúa abierta mientras se prepara la siguiente audiencia judicial en enero.

