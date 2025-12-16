'Frankenstein', de Guillermo del Toro, Obtiene Seis Precandidaturas a los Óscar

La adaptación cinematográfica de Frankenstein, dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, consiguió seis precandidaturas al Óscar en igual número de categorías, informó este martes la Academia de Hollywood.

El filme aparece en la nueva categoría de casting, incorporada recientemente por la Academia, además de competir en apartados técnicos como fotografía, maquillaje y peluquería, banda sonora, sonido y efectos visuales. En la categoría de casting, comparte lista con la producción española Sirat y One Battle After Another.

Escrita y dirigida por del Toro, la película, adapta la novela homónima publicada en 1818 por Mary Shelley. La historia sigue a Victor Frankenstein, un joven científico brillante cuya obsesión por desafiar los límites de la vida lo conduce a un experimento que termina por destruirlo.

El reparto está encabezado por Oscar Isaac, quien interpreta al atormentado científico, junto a Jacob Elordi como La Criatura y Mia Goth en el papel de Lady Elisabeth Harlander.

También fue nominada a los Golden Globes

Gracias a este proyecto, del Toro competirá por el Globo de Oro a Mejor Director, mientras que la película acumula cinco nominaciones a estos premios, considerados un termómetro clave rumbo al Óscar. La ceremonia de los Globos de Oro se celebrará el 11 de enero en Beverly Hills, California.

Las nominaciones definitivas al Óscar se darán a conocer el 22 de enero, y los ganadores serán anunciados durante la gala de la 98ª edición de los Premios de la Academia, programada para el 15 de marzo.

Historias recomendadas:

Guillermo del Toro Recibirá la Máxima Distinción Otorgada por el British Film Institute

Guillermo del Toro y Otras Celebridades Reaccionan a la Muerte de Rob Reiner: ¿Qué Dijeron?