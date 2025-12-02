Guillermo del Toro Recibirá la Máxima Distinción Otorgada por el British Film Institute

El universo fantástico de Guillermo del Toro vuelve a expandirse, ahora con un reconocimiento que pocos cineastas han recibido: El BFI Fellowship, el mayor galardón otorgado por el British Film Institute.

El anuncio se hizo hoy y celebra no solo su aportación extraordinaria al cine, sino también esa mezcla incomparable de terror, fantasía gótica y criaturas entrañables que lo han convertido en uno de los directores de cine más queridos del mundo.

Con obras que van desde Cronos y Hellboy a las multipremiadas El laberinto del fauno y La forma del agua, hasta su reciente Frankenstein (2025), del Toro ha construido mundos que se mueven entre el folclore, la literatura, los cómics y sus obsesiones personales. Su sello es inconfundible: monstruos con corazón, fantasía con filo político y la belleza escondida en los rincones más oscuros.

Un homenaje a lo grande en 2026

El BFI entregará formalmente la beca durante su cena anual en Londres, en mayo de 2026. Pero la fiesta no se quedará ahí: del Toro dará una charla pública en el BFI Southbank, será celebrado con una retrospectiva en distintos espacios del instituto, incluyendo el IMAX y el BFI Player, y hasta curará una temporada especial de cine.

Además, impartirá clases magistrales a jóvenes cineastas de la Academia de Cine del BFI. Porque si algo le apasiona tanto como contar historias, es ayudar a que nuevas generaciones también lo hagan.

Como parte de la celebración, el BFI reestrenará Cronos (1992), su ópera prima, en una versión remasterizada en 4K supervisada por el propio director. Llegará a salas en todo el Reino Unido en mayo.

Una relación que viene de lejos

El vínculo entre del Toro y el BFI no es nuevo. Cuando apenas era un joven proyeccionista en México, consiguió copias del Archivo Nacional del BFI para proyectarlas en su país, incluyendo la primera función mexicana de Peeping Tom. Décadas después, ese amor por el cine británico sigue intacto: Hitchcock, Powell y Pressburger, o Watership Down están entre las influencias que él mismo reconoce.

“El cine británico me ha influenciado enormemente”, dijo del Toro al aceptar la distinción. “Este es el honor de toda una vida… Me esforzaré por demostrar que soy digno de su fe en mí”.

Desde el BFI, la admiración es mutua. “Su obra es reconocible al instante por su audacia imaginativa y fantástica”, destacó su presidente Jay Hunt. “Ha inspirado al público y ha impulsado el talento británico durante décadas”.

Un monstruo (muy querido) del cine moderno

La trayectoria de del Toro parece salida de una novela de iniciación cinematográfica: filmaba desde los ocho años con una cámara Super 8; trabajó como maquillador de efectos especiales en los 80; dirigió episodios de La Hora marcada; ganó Cannes con Cronos; y cautivó Hollywood con Mimic, Blade II y Hellboy.

Su mezcla de imaginación desbordada y sensibilidad poética lo llevó a crear clásicos modernos como El laberinto del fauno, La cumbre escarlata, La forma del agua o Pinocho, su multipremiado musical en stop motion.

Y ahora… Frankenstein

Su proyecto más reciente es una adaptación soñada: Frankenstein (2025), inspirada en la novela de Mary Shelley y en la película de 1931 que marcó su vida. Con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, la cinta explotó en Venecia con aplausos unánimes, se estrenó en Londres en el BFI Film Festival.

Historias recomendadas:

Oficial: Dua Lipa Cantará En Español Esta Famosa Canción Mexicana en Su Concierto Hoy



¿Quién Es Maxx Morando? Todo lo que Debes Saber del Prometido de Miley Cyrus