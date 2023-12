Hijos de Mariah Carey Ya Están Hartos de 'All I Want for Christmas is You'

El éxito All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey, puede volverse un poco tedioso durante la época decembrina, y muestra de ello es que ni los hijos de la propia intérprete la toleran ya.

En un video compartido a través de su cuenta de Instagram, la cantante mostró que se encontraba junto a sus hijos, disfrutando de la Nochebuena junto a la chimenea, cuando comenzó a interpreta la primera estrofa de su exitosa canción navideña, pero los niños se esfumaron en cuanto escucharon.

En el video, se observa que los niños le dicen a la famosa: "Mamá, no tienes por qué hacer esto cada que puedes", a lo que ella responde: "Simplemente soy festiva".

El clip rápidamente se volvió viral, pues muchas personas dijeron sentirse identificadas con los hijos de Mariah Carey, pues esta canción es un clásico de la época que suena en repetidas ocasiones en centros comerciales y plazas públicas durante la época de fin de año.

All I Want for Christmas fue lanzada originalmente en 1994, y es una composición de Mariah Carey junto a Walter Afanasieff. Desde que fue lanzada, la canción se ha convertido en un clásico absoluto de la época decembrina, e incluso la plataforma de streaming Spotify informó que esta fue la canción más escuchada el pasado 24 de diciembre.

