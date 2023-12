Mariah Carey Lleva a sus Gemelos a Visita con Joe Biden

Mariah Carey visitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca, en medio de las celebraciones por la Navidad. La intérprete de All I want for Christmas is you no estuvo sola, pues la acompañaron sus gemelos Monroe y Moroccan, de 12 años de edad.

A través de redes sociales, la cantante y la Casa Blanca compartieron algunas imágenes de este encuentro, al interior de la Oficina Oval.

La semana pasada tuve el placer de visitar al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca como parte de las actividades de la época decembrina. Mientras estuvimos ahí, aprovechamos para ver la decoración y extender un poco de alegría.

En las fotografías, la estrella posa con un conjunto de vestido y saco con brillantes. En otras fotografías también se observa el esposo de Kamala Harris, David Emhoff.

La visita de Mariah Carey a la Casa Blanca se produjo poco antes de que se confirmara la separación de la cantante de Bryan Tanaka, quien fue su pareja durante siete años. Hasta el momento, ninguno de los dos ha realizado algún comentario.

