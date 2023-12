¿Triste Navidad? Mariah Carey y Bryan Tanaka Terminan Relación tras Siete Años

Mariah Carey y Bryan Tanaka terminaron su relación tras siete años de estar juntos, según reportes de la revista People, que confirmó que desde que la intérprete emprendió su gira más reciente en octubre pasado, la pareja ya no estaba junta.

Además, fuentes cercanas a la cantante de All I Want for Christmas confirmaron que como es tradición para ella, pasará Navidad en Aspen junto a sus dos hijos, Monroe y Moroccan, pero sin Tanaka.

La noticia también fue confirmada por el portal especializado Page Six, que señala que la diferencia de edad jugó un papel crucial, pues Mariah Carey, de 54 años, y Bryan Tanaka, de 40, buscan cosas distintas en esta etapa de sus vidas, pues aparentemente, él quería tener más hijos, mientras que la cantante no.

Fue en 2016 cuando la pareja comenzó su relación, tras 10 años de trabajar juntos. Esta relación fue sumamente criticada desde el principio, pues Tanaka era parte del equipo de bailarines de Carey, pero al poco tiempo de que comenzó la relación, se convirtió en el manager de la estrella.

Con el paso del tiempo, la pareja se convirtió en una de las favoritas de la prensa rosa estadounidense, pues Tanaka siempre se mantuvo en un perfil bajo, sin buscar competir con la fama de su compañera.

Previamente, Mariah Carey estuvo casada con Tommy Motola, presidente de Sony Music, entre 1993 y 1998. Tras su divorcio, mantuvo un breve romance con Luis Miguel entre 1999 y 2000.

La cantante se casó en 2008 con Nick Cannon, con quien tuvo a los gemelos Monroe y Moroccan en 2011. La pareja se divorció en 2016 y a los pocos meses Mariah Carey comenzó una relación con Tanaka, cuya vida personal ha sido sumamente discreta.

