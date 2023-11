En Tláhuac, Celulares Derriban Barrera del Idioma entre Haitianos y Mexicanos

En las inmediaciones del Bosque de Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México, la imagen urbana ha cambiado desde hace meses. Una importante presencia de migrantes, principalmente originarios de Haití, busca realizar trámites en el módulo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la cual estuvo operando hasta el pasado 7 de noviembre.

Fue a mediados de 2023 cuando los migrantes empezaron a llegar a esta sede alterna de la Comar -que opera en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc–, por lo que, además del español, en las calles de Tláhuac el idioma francés empezó a volverse frecuente, y no solo éste también el llamado creole haitiano, lengua oficial del país caribeño desde 1987.

Para hacer frente a la barrera del idioma, los teléfonos celulares se han convertido en la principal herramienta de supervivencia de los migrantes, y también en un gran aliado de las autoridades mexicanas.

Arturo Villafuerte, responsable de la Unidad Departamental de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Tláhuac, señaló que los migrantes que se han establecido a los alrededores del Bosque de Tláhuac logran entender lo que se les comunica en español gracias a la tecnología, pues con sus teléfonos traducen lo que se les dice.

A las afueras de donde se encontraba el módulo de Comar en Tláhuac se observa una lona en la que se le informa a la comunidad migrante, en español, francés e inglés, que esta sede dejará de operar, y que los trámites que requieran para obtener la documentación necesaria para su libre tránsito por México se realizarán exclusivamente en el edificio de la colonia Juárez, ubicado a 41 kilómetros de la avenida Heberto Castillo, a un costado del Bosque de Tláhuac, donde en ambos sentidos hay una gran cantidad de tiendas de campaña que sirven de refugio para los migrantes.

Al respecto, Villafuerte explicó que días antes del cierre del módulo se repartieron folletos a los migrantes en los que se les "invitaba" a retirarse del lugar, pues en Tláhuac ya no podrían realizar ningún trámite.

No los podemos simplemente correr y ya, por eso los invitamos para que ellos decidan cuándo irse.

En las inmediaciones del Bosque de Tláhuac se encuentran la colonia Miguel Hidalgo, la Unidad Habitacional Villa de los Trabajadores, el Hospital General de Tláhuac y el Hospital General ISSSTE Tláhuac, donde la presencia de migrantes es notoria, y a pesar de que las autoridades de la alcaldía los "invitaron" a acercarse a la colonia Juárez, parece que la comunidad de haitianos ya realiza sus actividades con "normalidad" en esta zona de la capital.

Arturo Villafuerte también explicó que además de la tecnología, las autoridades también ha logrado apoyarse en los migrantes que ya hablan un poco de español.

Tal es el caso de Edgar, migrante originario de Haití que dejó en la isla a seis hijos y llegó a México atravesando Nicaragua, Honduras y Guatemala.

Aunque las autoridades de la alcaldía Tláhuac señalaron que el módulo de Comar cerró el pasado 7 de noviembre, Edgar explicó a nmás que llegó al campamento migrante el pasado 10 de noviembre.

Además, reveló que al llegar a México desconocía cuántos días estaría aquí, pues su intención, como la de muchos más, es llegar a Estados Unidos, incluso, realizó su trámite a través de la plataforma CBP One cuando estaba en Tapachula, Chiapas.

Edgar es padre de seis hijos, tres hombres y tres mujeres, y señaló que fue la situación de violencia que se vive en Haití la que lo llevó a salir de la isla.

La gente no puede quedarse en el país (Haití). El país tiene problemas, no tiene presidente, no tiene seguridad, todas las cosas que están allá (servicios, comida) están muy caras.