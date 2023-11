Mueren Varios Migrantes Hondureños en Fatal Choque de Frente en Texas

Ocho personas murieron, incluyendo a "varios" hondureños, cuando un presunto contrabandista de migrantes trató de evadir a las autoridades y chocó de frente su auto contra otro vehículo, informó una fuente del Departamento de Seguridad Pública (DPS, en inglés) de Texas.

El choque ocurrió el miércoles cerca de Batesville, unos 133 kilómetros al suroeste de San Antonio.

El presunto contrabandista, un individuo de 21 años, había evadido a agentes de la Oficina del Alguacil del condado Zavala cuando rebasó con su auto a un camión de remolque en una zona prohibida y se estrelló de frente contra una furgoneta, informó en redes sociales el teniente Chris Olivarez, portavoz del DPS.

NEW: 11/8, @TxDPS is investigating a two-vehicle fatal crash on US 57 near Batesville. The driver in a Honda passenger car from Houston suspected of human smuggling was evading from Zavala COSO when the driver passed an 18-wheeler in a no-passing zone. The driver drove head-on… pic.twitter.com/KdxZ7wmvkk