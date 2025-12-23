Nuevas Acusaciones contra Russell Brand: Exesposo de Katy Perry es Investigado por Estos Delitos

Russell Brand ha sido acusado de dos delitos más, incluido un cargo de violación, según ha informado la Policía Metropolitana de Reino Unido.

En una nueva declaración, la fuerza policial dijo que el Servicio de Fiscalía de la Corona autorizó un cargo adicional de violación y un cargo de agresión sexual relacionado con otras dos mujeres.

El locutor, comediante y actor se declaró previamente "no culpable" de cinco cargos, incluidos dos cargos de violación, dos cargos de agresión sexual y un cargo de agresión indecente en relación con cuatro mujeres.

Está previsto que Brand, de 50 años, comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 20 de enero de 2026 en relación con estos dos nuevos cargos.

¿Qué pasará con estos nuevos cargos?

Se alega que el nuevo cargo de violación tuvo lugar entre el 7 de febrero de 2009 y el 1 de marzo de 2009 y se relaciona con una mujer, mientras que el nuevo cargo de agresión sexual tuvo lugar entre el 31 de agosto de 2009 y el 1 de diciembre de 2009 y se relaciona con otra mujer.

Se prevé que el juicio contra Russell Brand se celebre en el Tribunal de la Corona de Southwark el 16 de junio de 2026 por los cinco cargos originales.

