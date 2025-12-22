Fallece Vince Zampella, Desarrollador del Videojuego ‘Call of Duty’, a los 55 Años de Edad
Vince Zampella murió en un accidente, la tarde del domingo. Esto es lo que sabemos
El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, responsable de la saga “Call of Duty” falleció a causa de un accidente automovilístico en una autopista de Los Ángeles, California, el domingo 21 de diciembre.
De acuerdo con medios locales, Zampella manejaba su Ferrari cuando se accidentó y murió en el lugar, mientras que la persona que viajaba de copiloto fue llevada en condición grave a un hospital.
Vince Zampella, de 55 años de edad, era director de la productora Respawn Entertainment. Anteriormente fue director ejecutivo de Infinity Ward, el estudio detrás de la exitosa franquicia "Call of Duty".
¿Qué le Pasó a Vince Zampella, creador de 'Call of Duty' y otros videojuegos?
De acuerdo con la Patrulla de Caminos de California (CHP) el accidente ocurrió el domingo cerca de la una de la tarde, en una carretera de las montañas de San Gabriel, California. Luego de chocar, el automóvil se salió de la cinta asfáltica, chocó contra una barra de concreto y una persona salió catapultada.
Mientras que el conductor quedó atrapado en el coche, que terminó incendiado. El piloto falleció en el sitio del accidente, mientras que su acompañante murió más tarde en el hospital al que fue ingresado en situación crítica.
Hay que mencionar que Zampella era una amante de la velocidad y en sus redes sociales solía compartir imágenes de sus autos de lujo, entre ellos varios Ferraris. También asistía a competencias de automovilismo.
