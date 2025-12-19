Con el pretexto de la Copa del Mundo, el próximo año se llevarán a cabo dos ediciones del Juego de Leyendas 2026. Y el primero de ellos ya se ha confirmado, con la presencia de auténticas figuras del futbol mexicano e internacional. Estos son los detalles.

De acuerdo con los organizadores, el primer Juego de Leyendas 2026 será entre un equipo de estrellas internacionales y otro de figuras mexicanas. Entre los futbolistas que vistieron la casaca tricolor que se han confirmado están: Óscar Pérez, Miguel Layún, Héctor Moreno, Andrés Guardado, Sinha, Jared Borgetti, Luis Hernández, Paco Palencia y Zague, entre otros.

Mientras que en el combinado internacional destacan los nombres de Wesley Sneijder, Sergio Busquets, Carles Puyol, Marco Materazzi, Cafú, Pepe, Christian Vieri, Xavi, Francesco Totti y Alessandro Del Piero.

La segunda edición del Juego de Leyendas 2026 será entre México y un combinado de Brasil. Y aunque no se da a conocer la listas de las estrellas que participarán, pero por el lado mexicano serán los que ya se mencionaron antes y otros que se irán sumando. La incógnita serán las figuras que portarán la casaca carioca, aunque se espera que se sumen Ronaldinho y Kaká.

Juego de Leyendas Monterrey 2026: ¿Cuándo y dónde será el partido de futbolistas mexicanos vs internacionales?

Trascendió que el primer Juego de Leyendas 2026 se llevará a cabo el sábado 17 de enero a las 19:00 horas y tendrá como sede el Estadio Monterrey (BBVA). Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster, con precios que van de los 300 a los 1376 pesos.

Y el segundo, entre México y Brasil, será el sábado 18 de abril a las en el Estadio Ciudad de México. Hay que recordar que unas semanas antes el recinto será reinaugurado oficialmente, luego de un largo período de remodelación, con el partido México vs Portugal.

Con información de N+

