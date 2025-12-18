Así Fue el Ataque al Futbolista Mario Pineida, del Barcelona: Difunden Video

La muerte del futbolista Mario Pineida durante un ataque armado, la tarde del miércoles 17 de diciembre en Guayaquil, Ecuador, causó conmoción a nivel mundial. El mediocampista del Barcelona y una mujer que lo acompañaba fallecieron en el lugar de los hechos, como se aprecia en el video que se difundió este jueves.

Noticia relacionada: ¿Qué le Pasó a Mario Pineida? Futbolista del Barcelona Muere Durante Ataque Armado

Además, la policía de Guayaquil informó hoy que un presunto implicado en el asesinato del futbolista ecuatoriano Mario Pineida fue detenido luego de escapar del lugar de los hechos. Se detalló que llegaron hasta él gracias al seguimiento por cámaras de videovigilancia que se hizo de la motocicleta en la que huyó.

Allanamientos ejecutados y presunto implicado detenido fue el resultado del operativo de la policía de Ecuador, tras la muerte violenta de un jugador de futbol registrada al norte de la ciudad

¿Cómo fue asesinado Mario Pineida? Difunden video del ataque al futbolista del Barcelona

Por lo que respecta al video difundido del ataque, allí se aprecia como Mario Pineida y una mujer llamada Gisella Fernández se encuentran en un local comercial, que según reportes de prensa es una carnicería. Mientras hacían unas compras, el futbolista y sus acompañantes son encañonados por dos sujetos que bajaron de una motocicleta e ingresaron al negocio.

Uno de los pistoleros, con casco de motociclista, ingresa primero y dispara contra Gisella Fernández. Otro sujeto, con gorra, encañona a Mario Pineida y este levanta las manos suponiendo que se trataba de un asalto, pero el atacante le vacía la carga de la pistola sin miramientos.

Pineida y la mujer de cabello rubio recibieron varios disparos y son rematados en el piso, por lo que de acuerdo con los reportes policiales fallecieron de manera inmediata. Mientras que la madre del futbolista resultó herida y fue trasladada de emergencia a un hospital para ser atendida.

Luego de vaciar las cargas de las armas de fuego, los sicarios echaron a correr y escaparon a bordo de una motocicleta. Mientras que los empleados del lugar y testigos de los hechos llamaban a la policía y servicios de emergencia.

Uno de los presuntos implicados en el asesinato del futbolista Mario Pineida fue detenido en Guayaquil, Ecuador. Foto X: @segura_ep

Medios locales han señalado que una de las líneas de investigación es que el ataque directo hacia el futbolista del Barcelona y la mujer se debió a su negativa a dejarse extorsionar, ya que él era dueño de un negocio de celulares.

También se ha mencionado que el ataque pudo ser ordenado por un grupo criminal que se dedica a presionar a futbolistas de Ecuador para amañar partidos.

Mario Pineida era lateral izquierdo en el Barcelona Sporting Club y también llegó a formar parte de la Selección de Ecuador. Además portó las playeras de los equipos ecuatorianos Independiente del Valle y Club Deportivo El Nacional, así como del Fluminense de Brasil.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC