¿Qué le Pasó a Mario Pineida? Futbolista del Barcelona Muere Durante Ataque Armado

El futbolista Mario Pineida, del popular equipo Barcelona, fue asesinado este miércoles 17 de diciembre durante un ataque armado directo. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

La noticia sobre la muerte del lateral izquierdo de 33 años de edad fue dada a conocer por el equipo en sus redes sociales. Además de señalar que fue un atentado contra el jugador, informó que honrarán su memoria:

Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un

atentado en su contra

En el mismo sentido, el club Barcelona añadió que “esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”.

También destacó que “en las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor”.

Muere futbolista del Barcelona durante ataque armado: ¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con medios locales, el asesinato de Mario Pineida ocurrió a tarde de este miércoles 17 de diciembre en calles de Guayaquil, Ecuador. Testigos narraron que dos hombres que iban a bordo de una motocicleta dispararon contra el futbolista y las personas que lo acompañaban, su madre y otra mujer.

Mario Pineida era lateral izquierdo en el Barcelona Sporting Club y también llegó a formar parte de la Selección de Ecuador. Además portó las playeras de los equipos ecuatorianos Independiente del Valle y Club Deportivo El Nacional, así como del Fluminense de Brasil.

Con información de N+

