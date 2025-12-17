¡Adiós Vaquero! Chivas Hace Oficial la Salida de Cade Cowell : ¿A Qué Equipo Se Va?

Casi dos años después de su llegada a las Chivas, el delantero Cade Cowell sale de la institución. El club Guadalajara dio a conocer la noticia este miércoles 17 de diciembre y le deseó suerte al delantero mexico-estadounidense.

Cade Dylan Cowell Maldonado, de 23 años, llegó al Rebaño Sagrado en enero del 2024 para reforzar el ataque del equipo de cara al Torneo Clausura de ese año. Sin embargo no logró consolidarse y su rendimiento fue intermitente.

Ahora, los planes del estratega Gabriel Milito son reforzar al equipo para mejorar lo hecho en el Torneo Clausura 2026, cuando las Chivas llegaron hasta cuartos de final y cayeron ante Cruz Azul.

Justo en la serie de cuartos de final ante el equipo celeste, Cade Cowell salió como titular en el partido de vuelta y dio una gran exhibición e incluso anotó un gol, pero no fue suficiente para que el entrenador lo retuviera en el plantel.

Cade Cowell deja Chivas: ¿A qué equipo se va el delantero luego de su salida de Guadalajara?

Nacido en California, con sangre mexicana en las venas, Cade Cawell llegó al futbol profesional cuando el San José Earthquakes lo fichó en el 2019. Estuvo cinco años en la MLS, hasta que llamó la atención del Club Guadalajara, que lo fichó en enero del 2024.

Y este miércoles 17 de diciembre la directiva de las Chivas hizo oficial la salida del atacante de origen mexicano. De acuerdo con lo comunicado, se va en calidad de préstamo:

¡Mucho éxito, 'Vaquero'! El Rojiblanco Cade Cowell se va en calidad de préstamo al New York RB

También el New York Red Bull de la MLS le dio la bienvenida al artillero procedente del futbol mexicano:

Bienvenido a nuestro rodeo, Cowboy. Nada de caballos. ¡Solo toros! Hemos fichado al extremo Cade Cowell del CD Guadalajara

Y más adelante compartió una foto del futbolista estampando su firma en el contrato: “Grandes movimientos, grandes sonrisas. Vamos Cade Cowell”.

Trascendió que el préstamo de Cowell al equipo de la Major League Soccer es por un año y después se analizará su situación, para saber si se extiende el contrato o regresa a la Liga MX.

