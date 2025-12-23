Videojuegos 'Violentos' No Tendrán Nuevo Impuesto en México: ¿Por Qué Decidieron Quitar Cobro?

En su conferencia de prensa matutina de hoy, 23 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que los videojuegos violentos no tendrán impuestos en México y explicó la razón.

Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no, entonces, cómo le vas a poner un impuesto, quién va a determinar esa circunstancia.

Asimismo, detalló que en lugar de los impuestos harán una campaña de concientización.

Cabe señalar que en el mes de septiembre de 2025, la titular del Ejecutivo Federal anunció la implementación de los impuestos, que actualmente fue cancelada, en N+ anteriormente te compartimos en qué consistía en Impuesto a Videojuegos Violentos en México: Esto Subirán de Precio en 2026.

