Se Registra la Primera Nevada en el Cofre de Perote, Veracruz

Durante la noche del pasado jueves 25 de diciembre y las primeras horas de este viernes 26, el Cofre de Perote se tiñó de blanco debido a que se registró una nevada en la zona. Según la información emitida por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), esta sería la primera caída de nieve en esta zona de Veracruz.

Ante estas condiciones climatológicas, las autoridades exhortaron a la población a abrigarse por capas, procurar la salud de niñas, niños y personas mayores; así mismo, insistieron en realizar el aseguramiento de techos y objetos, no utilizar anafres en interiores, resguardar mascotas y cultivos; además, en caso de salir a carreteras, manejar con precaución.

Información en desarrollo…