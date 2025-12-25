Río La Palma se Desborda por Segunda Vez en Catemaco, Veracruz; Hay 15 Viviendas Afectadas

Durante el transcurso de este jueves 25 de diciembre, autoridades informaron acerca de desbordamiento del río La Palma, derivado de las lluvias de las últimas horas. Hasta este momento, se tiene reporte de que al menos 15 viviendas han terminado con afectaciones. Actualmente, este es el saldo preliminar del desbordamiento que ocurrió por segunda ocasión en esta semana del río La Palma, en la comunidad que lleva el mismo nombre, en el municipio de Catemaco, Veracruz.

Se tiene el registro de que la lluvia que desbordó el río La Palma comenzó alrededor de las siete de la mañana de este jueves 25 de diciembre. Cabe recordar que desde hace unos días se han activado los protocolos de emergencia en la zona, tanto la evacuación de habitantes como la implementación del Plan D-N-III. Autoridades continúan realizando las recomendaciones para que los habitantes sigan las indicaciones necesarias y se informen solamente por medio de sitios oficiales de las autoridades correspondientes.

Así mismo, las autoridades dieron a conocer por medio de un comunicado que, tras las lluvias registradas en la región de Los Tuxtlas y el desbordamiento del río La Palma, no se reportan personas lesionadas ni daños mayores, y la situación se mantiene bajo control con atención permanente a la población.

La Palma se mantiene en emergencia tras las constantes lluvias en la región

Durante la noche del pasado domingo 21 de diciembre y las primeras horas del lunes 22, se registraron lluvias intensas que han dejado ver las diversas afectaciones que causaron en la región de Los Tuxtlas, específicamente en la localidad conocida como La Palma, la cual se localiza en el municipio de Catemaco, Veracruz.

Las autoridades dieron a conocer que en dicha localidad se mantienen los trabajos de atención y apoyo con el respaldo de maquinaria pesada y camiones de volteo. Así mismo, fue informado que las labores se llevan a cabo como parte de un operativo con el objetivo de liberar y rehabilitar los accesos a la comunidad.

Las afectaciones en los accesos se ocasionaron por las intensas lluvias que cayeron en la zona durante las últimas horas. Se dio a conocer que también se realizará un censo para conocer el número de familias que sufrieron afectaciones en la localidad de La Palma, perteneciente al municipio de Catemaco, en el estado de Veracruz.

