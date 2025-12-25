Hombre Pierde la Vida en Xalapa Durante Festejo Navideño; Tenía un Golpe en la Cabeza

Durante las primeras horas de este jueves 25 de diciembre, una movilización se registró en calles de Xalapa, donde cuerpos de emergencias y elementos de seguridad pública arribaron hasta un domicilio donde se reportó que una persona habría perdido la vida al interior del inmueble.

Según los primeros reportes, todo indica que un hombre de edad adulta habría perdido la vida al interior de un domicilio. Hasta el lugar de los hechos arribó personal de la Comisión Nacional de Emergencias, para ingresar al inmueble ubicado sobre la colonia Reforma de la ciudad de Xalapa, y de esta manera, atender el reporte donde se informaba acerca de la persona que se encontraba sin movimiento.

Al llegar a la calle Nicaragua, casi esquina con la calle José Gorostiza, los cuerpos de emergencias observaron al hombre, del cual se reportó que al momento de revisarlo ya no contaba con signos vitales; además, presentaba a simple vista un golpe en la cabeza.

Se desconoce el origen de la lesión en la cabeza que le arrebató la vida a un hombre en Xalapa

A decir de testigos, quienes se identificaron como dueños de la vivienda en la que fue reportado el incidente, el hombre habría acudido hasta el domicilio a visitar a sus amistades para darles el abrazo navideño y compartir un momento agradable con ellos aprovechando el 'recalentado'; sin embargo, los moradores notaron que el sujeto tenía un golpe en la cabeza.

Instantes después, la víctima se habría desvanecido y cayó al suelo perdiendo la vida de manera casi instantánea. Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes procedieron a realizar el acordonamiento del área para poder tomar conocimiento de los hechos.

Hasta el momento, se desconoce si el golpe que el sujeto presentaba en la cabeza se debió a una caída, si fue golpeado o si estuvo en alguna situación que pudiera provocarle dicha lesión, que presuntamente le habría ocasionado la muerte.

