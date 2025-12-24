Motociclistas Pierden la Vida en Accidente Sobre Carretera Xalapa-Coatepec

Durante la noche de este miércoles 24 de diciembre se registró un percance vial que dejó como saldo al menos dos víctimas fatales sobre la carretera Xalapa-Coatepec. Este hecho generó la movilización de paramédicos y corporaciones de seguridad pública.

Según los primeros reportes, dos personas circulaban en una motocicleta de color negro sobre dicha carretera con dirección hacia el pueblo mágico de Coatepec; sin embargo, perdieron el control sobre una de las curvas y la motocicleta terminó encontrándose de frente con un vehículo que circulaba con dirección a Xalapa.

Hasta el lugar de este percance vial se dio cita personal de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Xalapa, y del municipio de Coatepec, quienes constataron que ambas personas que circulaban en la motocicleta ya no contaban con signos vitales, por lo que nada pudieron hacer para salvarles la vida.

A raíz de este accidente, se reportó afectación parcial en la circulación vehicular sobre la carretera Xalapa-Coatepec, a la altura de Río Sordo. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las personas que perdieron la vida mientras circulaban sobre esta vía de comunicación.

Menor pierde la vida mientras viajaba en su motocicleta en Córdoba

Durante la tarde de este miércoles 24 de diciembre, se reportó que un menor de edad perdió la vida luego de verse involucrado en un accidente vial ocurrido en la Quinta Manzana del Barreal en Córdoba, lo que originó una fuerte movilización por parte de autoridades, así como de cuerpos de emergencias.

Según la información obtenida, el menor viajaba a bordo de una motocicleta cuando, por causas aún no esclarecidas, se impactó contra una camioneta y el fuerte choque provocó que el joven falleciera en el lugar de los hechos.

Al lugar de los hechos arribó personal de la Fiscalía Regional y procedió a realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, la identidad del menor que perdió la vida en este accidente no ha sido revelada de manera oficial.

