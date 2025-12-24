Hombre Muere Atropellado por Tractocamión en Camellón de la Autopista Orizaba-Córdoba

Durante el transcurso de este miércoles 24 de diciembre, se registró una movilización por parte de autoridades, así como de grupos de emergencias, debido al reporte en el que se reportó el fallecimiento de un hombre a la altura de la excaseta de cobre de Fortín.

Según los primeros reportes, un hombre habría perdido la vida al ser atropellado por un camión tipo plataforma. Dicho suceso ocurrió cuando el sujeto intentó cruzar sobre la autopista Orizaba–Córdoba, a la altura de los baños de la excaseta de cobro de Fortín, situada en el kilómetro 287+500.

Video: Aparatoso Accidente en Carretera Fortín-Huatusco Ocasiona Cierre Vial

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este miércoles 24 de diciembre, cuando el conductor de la pesada unidad, por motivos que se desconocen, atravesó el camellón central y una persona que se encontraba caminando sobre el mismo tramo fue arrollada y le causaron lesiones severas.

Al lugar donde se registró dicho incidente acudieron Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín, así como personal de paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes solo confirmaron que la persona en cuestión ya no contaba con signos vitales.

Noticia relacionada: Aparatoso Accidente de Tráiler Causa Afectación Vial en la Autopista 150D en Huiloapan, Veracruz

Se desconoce la identidad de la víctima fallecida al ser arrollada en autopista de Veracruz

La zona fue acordonada bajo el protocolo de cadena de custodia, y esperaron a que la fiscalía realizara las diligencias correspondientes.

Una vez que peritos criminalistas se dieron cita en el lugar de los hechos, se realizó el acordonamiento del área y procedieron a llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, que posteriormente se envió al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se espera que en las siguientes horas sea identificado.

Del conductor hasta el momento no se tienen pistas que aporten datos y lleven a su captura, ya que al momento de la llegada de las autoridades hasta donde se registró dicho accidente, la unidad fue abandonada.

Historias recomendadas:

LAVR