Continúa la Búsqueda de Johann tras Cinco Meses; Desapareció al Entregar Pedidos en Veracruz

Luego de reportarse su desaparición hace cinco meses, Johann continúa sin ser localizado tras salir a entregar un pedido en la colonia Los Volcanes, Veracruz

Familiares de Johann mencionan que es la primera Navidad que pasarán sin saber de él. Foto: N+

Desde hace casi 5 meses, la madre de Johann Emir Ortega Olivares está buscándolo; desapareció el pasado 31 de julio. Tenía entonces 16 años; días después cumplió 17. Salió de su casa y ya no supieron de él; con tristeza, su madre menciona que esta será la primera Navidad con su ausencia.

Es la primera Navidad y primer fin de año que va a faltar una silla en mi mesa y yo, la verdad, no quisiera pensar en Navidad, en fin de año ni en cenas.

María Angélica, madre de Johann, indica que no quiere pensar en cenas o festejos porque dice que la va a pasar muy mal, con gente o sin gente. Desde el primer día de su desaparición, su familia lo ha buscado, hicieron manifestaciones para agilizar las investigaciones, pero dice que no han tenido avances.

Hemos ido a la Fiscalía, pero nos vienen diciendo casi lo mismo cada 15 días que nos citan, que siguen investigando y que siguen investigando y tienen en vista a una persona, pero dicen que no tienen suficientes pruebas para detenerlo.

Johann salió a realizar una entrega y aún desconocen su paradero

Indican que las autoridades les dicen que necesitan a un testigo; sin embargo, señalan que no lo tienen. Mencionan que a veces siente que 'hasta aquí llegó' esta investigación, porque si no hay testigos, no hay más pruebas.

Me van a decir que ya no se puede hacer nada más.

Johann es un estudiante de bachillerato y se dedica a las ventas por redes sociales. Familiares señalan que el día de su desaparición salió a las siete de la mañana de su casa en la colonia Los Volcanes y se dirigía a la Unidad Habitacional El Coyol para hacer una entrega; se fue caminando, sin embargo, hasta este momento no saben nada de él.

