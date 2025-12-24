Piloto Fallecido en Accidente de Aeronave en Galveston, Texas Era Veracruzano; Iba a Ser Papá

En la comunidad de El Pantano del municipio de Tierra Blanca, en Veracruz la familia de Luis Enrique Castillo Terrones, recibió la noticia del accidente aéreo en Galveston, Texas. Él era el Piloto de la aeronave y tras estar desaparecido por aproximadamente 24 horas, se confirmó su localización sin vida.

Eduardo Castillo, el padre de Luis Enrique, cuenta cómo fue recibir la noticia del fallecimiento de su hijo en su labor como piloto, en este trágico accidente aéreo.

Cuando me avisaron a mí, me hablaron, fue tan grande la sorpresa que no sabía uno si llorar o gritar o salir huyendo del susto, de la emoción

Han sido horas difíciles para la familia de Luis Enrique de 29 años, a quien describen como un joven disciplinado, que le apasionaba volar y pese a que su padre Eduardo, nunca estuvo de acuerdo con su ingreso a la Heroica Escuela Naval, siempre lo apoyaron.

Esto que acaba de pasar pues yo siempre se lo dije y lo presentí por el tipo de peligro, pero eso fue lo que a él le gustó, esa carrera porque cuando me dijo que iba entrar ya había metido los papeles y ya sabía que iba a quedar

Luis Enrique además del amor que le tenía a ver las nubes de cerca, amaba a su familia, incluso en unos meses se convertiría en padre y tenía planes de casarse, así lo cuenta su Don Eduardo.

Tenía una esposa que los planes eran de casarse ahorita este año y ya no lo logró, su esposa tiene entre 3 y 4 meses de embarazo”

En la casa de sus padres, con orgullo, se exhiben los reconocimientos del joven piloto que se empeñó en ser parte de la Marina en donde llevaba 11 años. También es de mencionar, que Luis se inspiró en uno de sus tíos para ser parte de la Armada de México.

En la casa de Luis Enrique, a la que regresaba en sus vacaciones, su familia se ha reunido para esperar sus restos, en donde serán despedidos y honrados.

