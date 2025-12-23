Cae Creador de Contenido Jaime "N" por Presunta Trata de Personas; Secuestró a "Doña Lety"

La tarde de este martes 23 de diciembre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que, elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jaime “N”,creador de contenido originario de Tantoyuca que contaba con una orden de aprehensión en la entidad poblana.

Coordinan fiscalías de Veracruz y Puebla detención de Jaime “N”, presunto responsable del delito de trata de personas pic.twitter.com/7OXkcaymzu — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) December 24, 2025

Se dio a conocer que Jaime "N" fue detenido como presunto responsable por el posible delito de trata de personas en su modalidad de esclavitud, la cual fue emitida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE). Cabe destacar que anteriormente, la dependencia veracruzana publicó a través de redes sociales una recompensa de 350 mil pesos para lograr su captura.

En este sentido, se informó que respetando sus derechos humanos y el debido proceso, Jaime “N” será presentado ante el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del II Distrito Judicial de Tantoyuca, para que defina su situación jurídica.

Noticia relacionada: Menor Originario de Veracruz se Fuga de Centro de Asistencia Social en Chihuahua

¿Por qué Jaime "N" fue acusado de presunta trata de personas?

De acuerdo con la información emitida por autoridades estatales, se precisó que el sujeto era buscado por su probable participación en la comisión del delito de trata de personas. Una mujer conocida como Doña Lety, famosa en la red social TikTok, presuntamente escapó de un inmueble a inicios de septiembre 2025, donde dijo que estuvo secuestrada durante un año.

Video: La TikToker "Doña Lety" Denuncia Presunta Privación de Libertad

Según la información relatada, Doña Lety logró pedir ayuda a los vecinos y gracias a ello fue resguardada por elementos de seguridad estatal, que inició una investigación de los hechos. La Fiscalía Regional de Justicia zona norte en Tantoyuca, Veracruz, cateó el inmueble en obra negra, supuestamente domicilio de Jaime, donde habría estado secuestrada Doña Lety.

Noticia relacionada: Madre Lleva 13 años Buscando a su Hijo; Desapareció en Xalapa

Antecedentes del caso de Doña Lety y Jaime "N"

En 2021, Doña Lety comenzó a figurar en redes sociales como creadora de contenido, cuando Jaime "N" comenzó a publicar la supuesta situación difícil por la que estaba atravesando la mujer veracruzana y, debido a la particular manera en la que ella respondía las preguntas que le hacían, se ganó el cariño de los usuarios, al grado de comenzar a recibir donativos por parte de la gente.

Video: Catean Casa de Presunto Captor de la Influencer 'Doña Lety'

Además de responder las preguntas que se le hacían, la mujer reaccionaba de distintas formas a su situación; también daba consejos de amor y brindaba frases de todo tipo. Las declaraciones que Doña Lety emitía se hacían virales y tenían muchas reacciones de usuarios en redes sociales.

Historias recomendadas:

LAVR