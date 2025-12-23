Ciclista Resulta Lesionado al Chocar Contra Barda en Córdoba; Así Fue el Impacto

La mañana de este miércoles 23 de diciembre, se registró un accidente en el Callejón de los Cocuyos en Córdoba, donde un ciclista resultó lesionado luego de perder el control de su unidad e impactarse contra una barda.

De acuerdo con los primeros reportes, el ciclista circulaba por la zona cuando al tomar una curva, perdió el control y se estrelló contra la estructura, lo que provocó severos daños en la llanta delantera de la bicicleta. Tras el impacto, el hombre cayó de manera aparatosa sobre el pavimento, resultando con diversas lesiones.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica, ya que presentaba golpes, principalmente en la cabeza.

Se registró un accidente automovilístico en la carretera 140, en la avenida Lázaro Cárdenas, donde un vehículo circulaba presuntamente a exceso de velocidad en la zona de Las Ánimas y perdió el control de la unidad terminando impactado con un talud de tierra.

El auto terminó volcado en el carril con dirección hacia las Trancas, mientras que el conductor quedó atrapado y fue necesaria la atención de paramédicos especializados en rescate para poder sacarlo de la unidad. Por fortuna no se reportaron lesionados de gravedad, lo que sí daños materiales cuantiosos y afectación a la circulación vehicular.

En la zona del Centro Histórico de Veracruz, una pipa volcó luego de caer en un socavón que se formó sobre la carpeta de rodamiento,en la calle Independencia Norte justo en la parte baja del Puente Morelos. Los reportes indican que sucedió durante la noche justo donde pasan las vías del tren.

Con información de Carlos Da Silva y Denisse López | N+

