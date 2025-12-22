Inicio Veracruz Pronóstico Clima Veracruz del 22 al 26 de Diciembre 2025: ¿Habrá Lluvia en Navidad por Vaguada?

Pronóstico Clima Veracruz del 22 al 26 de Diciembre 2025: ¿Habrá Lluvia en Navidad por Vaguada?

Diversas zonas del estado de Veracruz se han visto afectadas por las precipitaciones registradas en las últimas horas. Autoridades indican que continuarán las lluvias.

Pronóstico del Tiempo Veracruz Hoy 22 23 24 25 de Diciembre Continuarán las Lluvias por Formación de Vaguada

Autoridades recomiendan extremar precauciones ya que se prevé que las lluvias continúen en la región. Foto: Facebook | Ceec Protección Civil

De acuerdo con la información emitida por la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil, se espera que la vaguada establecida y fortalecida sobre el suroeste del Golfo de México siga apoyándose con la divergencia del viento en la atmósfera superior.

Video: Veracruz Padece Fuertes Lluvias por Formación de Vaguada en el Golfo de México

Dicha situación daría lugar a la continuidad de las lluvias y tormentas que podrían traer descargas eléctricas, viento en rachas, posible granizo y en ocasiones torbellinos en los próximos días, con los máximos acumulados hasta el jueves 25 en cuencas bajas del Tuxpan a Colipa y cuencas del Papaloapan a Tonalá, con el mayor impacto a partir de este lunes 22 de diciembre.

Este es el pronóstico del clima para los próximos días en Veracruz

Para este lunes 22 de diciembre se esperan lluvias y tormentas aisladas fuertes a muy fuertes. Acumulados de 10 a 30 mm en promedio en el estado con máximos de 50 a 70 mm en sectores de las cuencas del Tuxpan a Colipa y del Papaloapan a Tonalá, y de 30 a 50 mm en el resto del estado.

Así mismo, se prevé viento del Noroeste, Norte y Noreste de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en la costa y áreas de tormentas. Ambiente templado a relativamente caluroso, así como oleaje de 0.5 a 1.0 metros en las proximidades de la costa.

Para el día martes 23, habrá una probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, así como acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado, con máximos que van desde los 30 a los 50 mm en las cuencas del Papaloapan a Tonalá.

El viento del Norte y Noreste de 20 a 35 km/h tendrá rachas de 40 a 50 km/h en la costa y áreas de tormentas. Ambiente templado a relativamente caluroso al mediodía, así como oleaje de 0.5 a 1.5 metros en las proximidades de la costa.

¿Qué condiciones habrá durante los festejos navideños en Veracruz?

Para el próximo miércoles 24, se esperan lluvias y tormentas aisladas de 5 a 20 mm en promedio en el estado, con máximos de 20 a 50 mm entre las cuencas del Papaloapan a Tonalá.

Se prevé viento del Norte, Noreste, Este y Sureste de 20 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en la costa centro y sur, y mayores en áreas de tormentas. Ambiente templado a relativamente caluroso. Oleaje de 0.5 a 1.5 metros en las proximidades de la costa.

Finalmente, para este jueves 25 de diciembre, se informó que las probabilidades de lluvias y tormentas son aisladas de 5 a 20 mm en promedio en el estado, con máximos de 20 a 50 mm en la cuenca del río Blanco y entre las cuencas del Papaloapan a Tonalá.

 

Se espera que el viento del Norte, Noreste, Este y Sureste sea de 20 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en la costa centro y sur, y mayores en áreas de tormentas. Ambiente templado a relativamente caluroso. Oleaje de 0.5 a 1.0 metros en las proximidades de la costa.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones por probabilidad de encharcamientos e inundaciones pluviales y fluviales, así como crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida. También se esperan deslaves, derrumbes y deslizamientos, obstrucción de la visibilidad al conducir y destechamientos, caída de árboles u otros objetos.

