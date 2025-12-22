Pronóstico Clima Veracruz del 22 al 26 de Diciembre 2025: ¿Habrá Lluvia en Navidad por Vaguada?

De acuerdo con la información emitida por la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil, se espera que la vaguada establecida y fortalecida sobre el suroeste del Golfo de México siga apoyándose con la divergencia del viento en la atmósfera superior.

Video: Veracruz Padece Fuertes Lluvias por Formación de Vaguada en el Golfo de México

Dicha situación daría lugar a la continuidad de las lluvias y tormentas que podrían traer descargas eléctricas, viento en rachas, posible granizo y en ocasiones torbellinos en los próximos días, con los máximos acumulados hasta el jueves 25 en cuencas bajas del Tuxpan a Colipa y cuencas del Papaloapan a Tonalá, con el mayor impacto a partir de este lunes 22 de diciembre.

Este es el pronóstico del clima para los próximos días en Veracruz

Para este lunes 22 de diciembre se esperan lluvias y tormentas aisladas fuertes a muy fuertes. Acumulados de 10 a 30 mm en promedio en el estado con máximos de 50 a 70 mm en sectores de las cuencas del Tuxpan a Colipa y del Papaloapan a Tonalá, y de 30 a 50 mm en el resto del estado.

Así mismo, se prevé viento del Noroeste, Norte y Noreste de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en la costa y áreas de tormentas. Ambiente templado a relativamente caluroso, así como oleaje de 0.5 a 1.0 metros en las proximidades de la costa.

Para el día martes 23, habrá una probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, así como acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado, con máximos que van desde los 30 a los 50 mm en las cuencas del Papaloapan a Tonalá.

El viento del Norte y Noreste de 20 a 35 km/h tendrá rachas de 40 a 50 km/h en la costa y áreas de tormentas. Ambiente templado a relativamente caluroso al mediodía, así como oleaje de 0.5 a 1.5 metros en las proximidades de la costa.

¿Qué condiciones habrá durante los festejos navideños en Veracruz?

Para el próximo miércoles 24, se esperan lluvias y tormentas aisladas de 5 a 20 mm en promedio en el estado, con máximos de 20 a 50 mm entre las cuencas del Papaloapan a Tonalá.

Se prevé viento del Norte, Noreste, Este y Sureste de 20 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en la costa centro y sur, y mayores en áreas de tormentas. Ambiente templado a relativamente caluroso. Oleaje de 0.5 a 1.5 metros en las proximidades de la costa.

Finalmente, para este jueves 25 de diciembre, se informó que las probabilidades de lluvias y tormentas son aisladas de 5 a 20 mm en promedio en el estado, con máximos de 20 a 50 mm en la cuenca del río Blanco y entre las cuencas del Papaloapan a Tonalá.

Se espera que el viento del Norte, Noreste, Este y Sureste sea de 20 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en la costa centro y sur, y mayores en áreas de tormentas. Ambiente templado a relativamente caluroso. Oleaje de 0.5 a 1.0 metros en las proximidades de la costa.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones por probabilidad de encharcamientos e inundaciones pluviales y fluviales, así como crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida. También se esperan deslaves, derrumbes y deslizamientos, obstrucción de la visibilidad al conducir y destechamientos, caída de árboles u otros objetos.

