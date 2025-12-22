Fuerte Choque Frontal Deja Sin Vida a Dos Conductores en la Carretera México-Veracruz

Un aparatoso choque frontal entre un automóvil y una camioneta dejó como saldo a dos personas sin vida en la carretera federal México-Veracruz a la altura del paraje El Padrino en el tramo del municipio de Calpulalpan en el estado de Tlaxcala.

El fuerte accidente dejó partido a la mitad al vehículo modelo Jetta color negro y a la camioneta destrozada de la parte frontal, por lo que de inmediato se solicitó la ayuda del cuerpo de emergencias.

El conductor del automóvil terminó tendido en el camino mientras que el hombre que iba manejando la camioneta sufrió lesiones graves por la fuerza del impacto.

Muere joven de 20 años y un hombre de 40 años en accidente sobre la carretera federal México-Veracruz

Al lugar arribaron paramédicos quienes confirmaron que ambos conductores ya no contaban con signos vitales por lo que se solicitó el apoyo de las autoridades correspondientes; Además, brindaron atención prehospiatlaria a los sobrevivientes del brutal accidente.

Saúl "N" y Raúl "N" fueron trasladados a los hospitales de Tzompantepec y Calpulalpan en donde permanecieron en observación médica.

Se sabe que el conductor del Jetta era un joven de aproximadamente 20 años de edad de nombre Rodrigo quien era originario de Calpulalpan, mientras que el otro hombre fallecido tenía alrededor de 40 años.

El tramo de la carretera Los Reyes-Zacatepec a la altura del km 069+000 fue cerrado en ambos sentidos por la Guardia Nacional mientras se llevaba acabo el retiro de las unidades y el levantamiento de los cuerpos.

En segundo accidente registrado a altura del municipio de Huamantla, un conductor perdió el control de su vehículo y se impactó contra el muro de un puente peatonal, perdiendo la vida en el lugar.

Oscar "N" perdió el control al volante en la carretera federal México-Veracruz a la altura del puente que conecta con la comunidad de Benito Juárez, lamentablemente el fuerte impacto le provocó lesiones irreparables.

Las autoridades acordonaron la zona para llevar acabo el levantamiento del cuerpo y el aseguramiento de la unidad y así poder dar inicio con la carpeta de investigación para esclarecer la mecánica del hecho.

