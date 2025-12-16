Automóvil Protagoniza Fuerte Accidente sobre una Carretera de Puebla

La madrugada de este martes 16 de diciembre de 2025 se reportó la volcadura de un automóvil en la carretera Apizaco-Tejocotal cerca del kilómetro 099+100 en el estado de Puebla.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos para realizar los protocolos necesarios para atender el accidente vial e implementar un cierre parcial de la circulación en lo que se retiraba la unidad siniestrada.

Vehículo terminó volcado en la carretera Apizaco-Tejocotal de Puebla

Fue aproximadamente a las 05:00 horas de este martes cuando se registró el accidente vial en la carretera Apizaco-Tejocotal, que dejó como saldo un vehículo color naranja completamente volcado.

Noticia relacionada: Atropellamiento Masivo Durante una Posada Navideña con 150 Asistentes en Tlaxcala

Al sitio llegaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras para resguardar el área del siniestro, además implementaron el cierre parcial de la circulación para realizar los trabajos necesarios para retirar el automóvil del accidente.

Cabe destacar que las autoridades no dieron a conocer más detalles sobre el siniestro, ni del estado de salud de los ocupantes de la unidad.

Hombre Muerto Atropellado sobre la Autopista México-Puebla en Texmelucan

Automóvil se impacta con parte trasera de tráiler en la autopista México-Puebla

Al mediodía de este mismo lunes, el conductor de un tráiler no pudo frenar a tiempo y se impactó con la parte trasera de un automóvil, que a su vez chocó con un camión ocupado para servicios de paquetería en la autopista México-Puebla cerca del kilómetro 108+500.

Al lugar donde ocurrió el choque múltiple también llegaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras, quienes implementaron un cierre parcial de circulación para que se realicen los protocolos correspondientes.

Las autoridades no dieron a conocer más información de la carambola, ni del estado de salud de los ocupantes de los vehículos involucrados en el accidente vial.

Historias recomendadas:

Con información de Guardia Nacional de Carreteras

GMAZ