Atropellamiento Masivo Durante una Posada Navideña con 150 Asistentes en Tlaxcala

Un accidente causó momentos de tensión durante una posada navideña con al menos 150 asistentes que se llevaba acabo en el Barrio de Poxtla ubicado en La Magdalena del municipio de Tlaltelulco, Tlaxcala.

El conductor de una camioneta blanca con placas de circulación de Tlaxcala irrumpió de forma violenta el evento que se llevaba acabo en el cruce de las calles 28 de Octubre y Zaragoza en la Primera Sección de Poxtla.

Vecinos habían cerrado la vialidad y colocaron vehículos en la zona para proteger a la congregación de personas, sin embargo, de acuerdo a testigos, el conductor en lugar de detener su marcha ignoró las barreras y aceleró.

La camioneta impactó a los vehículos atravesados, invadió el área de la convivencia y atropelló a varias personas que se encontraban disfrutando de las celebraciones.

En medio del pánico, vecinos actuaron para auxiliar a los lesionados y evitar una situación aún más grave; Además aprovecharon para retener a los tripulantes de la unidad antes de que se dieran a la fuga.

El vehículo quedó recostado en uno de sus lados y tanto el conductor como su acompañante fueron sometidos por los pobladores hasta que finalmente llegaron las autoridades.

Siete lesionados fue el saldo de un atropellamiento masivo en el Barrio de Poxtla de Tlaxcala

Al lugar arribó la Policía Municipal y Estatal quienes aseguraron a los dos hombres responsables del accidente que pudo terminar en tragedia; De manera preliminar se sabe que ambos iban en presunto estado de ebriedad.

Paramédicos de distintas cooperaciones atendieron a los afectados; Se sabe que el saldo fue un total de siete lesionados de diferentes edades quienes ya se encuentran fuera de peligro, sin embargo, varios personas terminaron con crisis nerviosa.

El conductor de la camioneta quedó a disposición del Ministerio Público en donde llevará acabo su proceso legal, para ello los afectados deberán presentar una denuncia.

