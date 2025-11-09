Muere Estudiante de la BUAP Atropellado durante un Altercado Vial en Puebla

Durante la madrugada del pasado domingo 2 de noviembre, un conflicto vial en la Laguna de San Baltazar, terminó en tragedia para una familia en Puebla. Dos hombres perdieron la vida luego de ser agredidos por un grupo de personas presuntamente alcoholizadas.

Una de las víctimas fue identificada como Irvin García Quintero, de 18 años de edad, quien era estudiante del Colegio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la BUAP. El joven falleció luego de presuntamente haber sido golpeado y arrollado en inmediaciones de la laguna al sur de la ciudad de Puebla.

Captan momento del altercado vial que provocó la muerte a un estudiante de Ingeniería de la BUAP

Irvin García reclamaba a un grupo de hombres por haber chocado contra su automóvil, sin embargo, la situación se salió de control y fue golpeado junto con otro hombre identificado como Víctor de 33 años quien también falleció.

De acuerdo con las acusaciones difundidas en redes sociales, las personas presuntamente alcoholizadas se negaron a hacerse responsables por los daños ocasionados en un hecho de tránsito, y golpearon a los dos hombres.

Piden justicia por la muerte de Irving García Quintero, joven agredido en la La guna de San Baltazar Campeche

Además, los ocupantes de la camioneta azul que se aprecia en el video que se ha hecho viral, habrían atropellado a Irving García Quintero cuando escaparon con rumbo desconocido, después del accidente en la Laguna de San Baltazar Campeche en Puebla.

El joven tenía tan solo 18 años de edad y estudiaba en el Colegio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Así lo confirmó la propia facultad quien publicó una esquela para enviar condolencias a familiares y amigos, mientras se espera que las autoridades investiguen el caso para dar con los responsables del doble homicidio.

