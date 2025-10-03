Fiscalía de Puebla Detiene a Estudiante que Amenazó de Muerte a sus Compañeros en la BUAP

El estudiante que el pasado jueves 2 de octubre de 2025 había amenazado de muerte a sus compañeros al interior de Ciudad Universitaria (CU) en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue detenido.

Aunque las autoridades no dieron a conocer su identidad, informaron que tras la detención ocurrida la tarde de este viernes 3 de octubre, también se le aseguró un arma de fuego, evitando un hecho violento en la universidad.

FGE y SSP Puebla logran detención de estudiante que amenazó de muerte a sus compañeros en la BUAP

El hecho fue dado a conocer por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) quienes trabajaron en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para mantener la seguridad de la comunidad universitaria.

En el video donde se anuncia su detención se puede observar a un sujeto de tez clara y cabeza afeitada, con los ojos tapados debido a la presunción de inocencia marcada por el protocolo correspondiente.

Sin revelar el lugar del arresto, se dio a conocer que se realizó un cateo donde fue asegurada un arma de fuego y evidencia gráfica de las amenazas proliferadas por el agresor.

Activan protocolos en la BUAP ante amenaza en redes sociales

La mañana del jueves la comunidad universitaria de la BUAP, reportó la difusión de un mensaje en tono de amenaza, que fue publicado en la red social Instagram, acompañada de la fotografía de un arma de fuego y un cartucho, por lo que se activaron los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de los alumnos.

En grupos de WhatsApp se pidió a alumnos y padres de familia no caer en pánico, y que el caso ya estaba en conocimiento de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) de la BUAP.

Protocolo de Seguridad BUAP por Publicación con Amenaza de Atentado

Horas más tarde se anunció la activación de protocolos de seguridad para garantizar la integridad de estudiantes, además de la ayuda de autoridades municipales y estatales.

Con información de FGE Puebla

GMAZ