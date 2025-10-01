Activan Protocolos de Seguridad en la BUAP ante Amenaza de Atentado Publicada en Redes Sociales

En horas recientes la comunidad universitaria de BUAP, reportó la difusión de un mensaje en tono de amenaza, que fue publicado en la red social Instagram, acompañada de la fotografía de un arma de fuego y un cartucho, por lo que se activaron los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de los alumnos.

En la publicación que fue eliminada aparecía la imagen de una pistola. Foto: Instagram

En grupos de WhatsApp se pidió a alumnos y padres de familia no caer en pánico, y que el caso ya estaba en conocimiento de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El mensaje publicado en Instagram, hacía alución a actos de discriminación y bullying en contra del sujeto quien hace la amenaza.

A mi hasta los profesores me hacen bullying

Horas más tarde se anunció la activación de protocolos de seguridad para garantizar la integridad de estudiantes. Ante el mensaje de violencia publicado en redes sociales, la universidad pública solicitó la colaboración con las Policías Estatal y Municipal, el Grupo K9 y la Fiscalía del Estado.

No se suspendieron las clases en la BUAP por supuesto mensaje de amenaza en la Facultad de Ciencias de la Computación

La publicación alertaba sobre un posible atentado en la Facultad de Ciencias de la Computación, por lo que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla determinó reforzar las medidas de seguridad en todas las unidades académicas, donde las clases se llevan a cabo de forma normal.

La Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria activó los protocolos correspondientes para garantizar la integridad de la comunidad estudiantil, en coordinación con los cuerpos policiales del estado y el municipio. Además, se brindó el apoyo del Grupo K9 y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Estudiante Golpea a su Profesor por Hacerle Bullying

Noticia relacionada: Denuncian 35 Casos de Bullying en Escuelas de Puebla en lo que Va del 2025

Atienden a estudiantes de la BUAP afectadas por mensaje de amenaza publicado en Instagram

La BUAP dio a conocer que las estudiantes afectadas por estas amenazas están recibiendo el acompañamiento de la Oficina de la Abogada General de la institución y de las instancias arriba mencionadas, para salvaguardar su integridad.

La institución hizo el llamado a la comunidad universitaria para reportar cualquier situación de riesgo a la línea telefónica de la Central de Atención de Emergencia de DASU, 2225-970966, disponible las 24 horas del día.

Historias recomendadas:

Con información de la BUAP

JAPR