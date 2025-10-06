Hombre que Murió Atropellado en Puebla Estaba Reportado como Desaparecido

Este lunes 6 de octubre de 2025 se dio a conocer la identidad del hombre que murió presuntamente atropellado el pasado sábado 4 de octubre en calles del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Se trata de Mario Alberto Rodríguez Guerrero, originario de Nuevo León, quien fue reportado como desaparecido desde el viernes 3 de octubre; un familiar suyo confirmó su fallecimiento a través de redes sociales.

Familiar confirma fallecimiento de Mario Alberto Rodríguez Guerrero, desaparecido desde el 3 de octubre

Mario Alberto Rodríguez Guerrero, de Monterrey, Nuevo León, fue reportado como desaparecido el pasado 3 de octubre. Fue visto por última vez tras salir de su centro de trabajo ubicado en la Torre Valcor, en San Bernardino Tlaxcalancingo, junta auxiliar del municipio de San Andrés Cholula.

Al no saber su paradero, conocidos acudieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para reportarlo por lo que la dependencia inició una carpeta de investigación con el folio FGEP/CDI/FEIDDEPDCP/DESAPARECIDOS-1/001429/2025.

A través de una publicación de Facebook, un familiar del joven de 24 años de edad publicó una esquela confirmando su fallecimiento y agradeciendo a todos los que compartieron su boletín de búsqueda.

Hallan cuerpo sin vida en el Centro Histórico de Puebla

El pasado sábado 4 de octubre una persona fue encontrada sin vida presuntamente víctima de un atropellamiento a mitad de la calle 11 Poniente entre las calles 3 y 5 Sur en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor responsable se habría dado a la fuga dejando tirado sobre el pavimento a Mario Alberto Rodríguez Guerrero de 24 años de edad por lo que las autoridades se movilizaron al lugar de los hechos para realizar los protocolos correspondientes.

