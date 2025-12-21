Motociclistas Chocan y Terminan con Lesiones Graves en Boca del Río, Veracruz

Durante la noche de este domingo 21 de diciembre, dos personas resultaron gravemente lesionadas. Lo anterior se debe a que los sujetos involucrados en dicho percance chocaron de frente en las motos en las que viajaban. Los hechos anteriormente descritos se dieron en la colonia Villa Rica del municipio de Boca del Río.

El reporte inicial indica que los dos hombres, no mayores de 30 años, iban cada uno circulando en su motocicleta, presuntamente sin casco, circulando sobre la avenida Donato Casas, cuando de momento se encontraron de frente en la esquina de la Calle Cuatro. Elementos del cuerpo de paramédicos procedieron a gestionar el traslado de ambos sujetos de manera urgente a un hospital debido a la gravedad de las heridas que presentaban. Así mismo, debido a este percance vial, la circulación se vio comprometida por aproximadamente una hora.

Un joven de 23 años, identificado como Iván Gutiérrez Islas, falleció el sábado 20 de diciembre en Huatusco mientras conducía una motocicleta. De acuerdo con los informes, los incidentes ocurrieron la noche del sábado en el Barrio de la Luz, cuando se encontraba cerca de la capilla de esa localidad y aparentemente se enredó con una cuerda que los residentes utilizaron para bloquear la calle.

Debido a este motivo, el joven fue proyectado contra el asfalto, donde quedó tendido y gravemente herido; los equipos de emergencia le proporcionaron atención médica inicial y fue llevado al hospital Doctor Darío Méndez Lima, donde murió poco después. La Fiscalía procedió a tomar conocimiento de los hechos y el exhorto sigue siendo conducir con precaución y moderación, además de evitar manejar cuando no se está en condiciones.

Con información de Javier Maldonado y Denisse López | N+

