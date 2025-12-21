Hombre de la Tercera Edad es Encontrado sin Vida en Terreno Baldío; Ocurrió en Orizaba

Durante la mañana de este domingo 21 de diciembre, se registró la movilización de grupos de emergencias y de instancias de seguridad, por el reporte en el que se informaba acerca de un hombre fallecido en un terreno baldío de Orizaba.

Los hechos ocurrieron en la esquina de Sur 11 y Oriente 12 y, de acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre que hasta este momento no ha sido identificado, de aproximadamente 78 años.

Presuntamente, el adulto mayor habría fallecido por presunta congestión alcohólica, aunque serán las autoridades ministeriales quienes confirmen oficialmente las causas del deceso. Al sitio donde se registró el hallazgo de la persona sin vida acudieron paramédicos, quienes únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía Regional realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, en espera de que pueda ser identificado.

Hombre pierde la vida en sanitarios de tienda comercial en Veracruz

Un hombre, presuntamente de la tercera edad, habría muerto en un baño de una tienda departamental en Tejería, un lugar que forma parte del municipio de Veracruz. Este suceso ocurrió durante la noche del pasado jueves 18 de diciembre.



Según los datos disponibles en el sitio, se reporta que el hombre habría muerto supuestamente por motivos naturales. El acordonamiento de la zona para ejecutar los trámites legales y continuar con las labores de levantamiento del cuerpo fue realizado por miembros de la Policía Estatal y personal de Servicios Periciales.

La identidad de la víctima fallecida en el área de sanitarios de la mencionada tienda departamental sigue siendo desconocida hasta este momento. No se sabe, además, si había algún familiar del hombre que perdió la vida en el lugar para socorrerlo.

Con información de Carlos Da Silva y Alfredo Arellano | N+

